Van, akinek nyártól 27 helyett csak 9 százalék adót kell fizetnie

Turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezi a „hop on hop off” rendszerű városnéző turistabuszokat üzemeltető cégeket a kormányzat – jelent meg az erről szóló kormányrendelet a hétfő esti Magyar Közlönyben. Ezt a nettó árbevétel 4 százalékára rúgó közterhet a 2016-os adócsomag részeként vezette be az Orbán-kormány a vendéglátóipari egységekre és a szálláshely-szolgáltatókra, ez a kör bővül most ki a turistabuszokkal.

Persze nem kell rögtön adománygyűjtésbe fogni a megsegítésükre, ugyanis ezzel egy időben a kormányrendelet 27 százalékról 5 százalékra csökkentette a hop on hop off buszok jegyének áfáját is.

A rendelet május 23-án lép hatályba.

Ez azt jelenti, hogy például egy (bruttó) 12 700 forintos napijegyből az eddigi 2700 forint áfa helyett már csak 604 forint áfa és 484 forint turizmusfejlesztési hozzájárulás, azaz összesen 1088 forint adó fogja megilletni a költségvetést. Az üzemeltető nettó bevétele így 10 ezer forintról 11 612 forintra nő.

Az adócsökkentést épp a nyár kezdetére kapták meg a városnéző buszok üzemeltetői. Fotó: Facebook / Bigbus Budapest

A magyarországi áfa rendszerét is szabályozó uniós direktíva, az úgynevezett HÉA-irányelv egyébként lehetővé teszi a személyszállítás kedvezményes áfakulcs alá sorolását, ám a magyar kormányzat – eddig – nem élt ezzel a lehetőséggel, így a vonaton, hajón, buszon, metrón, villamoson stb. utazva továbbra is 27 százalék áfát fizet az utas.