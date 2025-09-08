Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Van, amikor nem lehet mellébeszélni a magyar gazdaság igazi helyzetéről

mfor.hu

A Trend FM reggeli műsorában a legfrissebb Árkosár-felmérések mellett a Közgazdász-vándorgyűlés helyszíni tapasztalatai is szóba kerültek.

Szokás szerint egy nappal a KSH inflációs adata előtt, hétfőn jelent meg a Privátbankár Árkosár-felmérés és az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés legfrissebb része. Az augusztusi kisebb lassulás után az általános kosárban ismét hajszál híján két számjegyű, 9,9 százalékos éves áremelkedés volt mérhető a hazai hipermarketekben élelmiszer-fronton, a nyugdíjasoknál pedig 6,9 százalékos volt az éves áremelkedés. A felmérésekről a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában Gáspár Andrást, a Klasszis Média lapigazgatóját kérdezték, aki elmondta: hiába a nyugdíjasoknál látszik kisebb áremelkedés, reálértelemben mégis idős honfitársaink jártak rosszabbul, hiszen az időskori ellátások jóval kisebb mértékben emelkedtek idén, mint a bérek – legalábbis a hivatalos statisztikák szerint. A legnagyobb, 50-60 százalék körüli áremelkedést produkáló élelmiszerek esetében elég jól ismerjük a drágulás hátterét – ez is kiderül a beszélgetésből.

A műsor második felében a napokban véget ért Közgazdász-vándorgyűlés helyszíni tapasztalatairól beszélt Gáspár András – az esemény azért különleges, mert szakmai közönség előtt zajlik, nem lehet mellébeszélni, politikai lózungokat puffogtatni a gazdasági folyamatok kapcsán. Nem véletlen, hogy az árrésstop például egyáltalán nem merült fel a szakmai beszélgetéseken, mint az infláció elleni lehetséges orvosság – legfeljebb rossz példaként. A rossz hír az, hogy gyors megoldás nem látszik, a jó hír az, hogy – legalábbis a jegybankelnök részéről – van értelmezhető forgatókönyv a helyzetre. Fontos az is, hogy Varga Mihály előadása alapján bizonyos szempontból megindult a szembenézés a valós helyzettel: a gyenge gazdasági növekedéssel, a beruházások kritikus szintjével, a munkaerőpiacot is érintő negatív hatásokkal. Érdekes, hogy az ilyesmire mindig akkor jönnek rá a gazdasági tárcák vezetői, amikor átnyergeltek a jegybank élére – tette hozzá Gáspár András. Munkatársunk a jegybanki alapítványokat övező botrányokkal kapcsolatos előadásról is beszélt, valamint arról, hogy „off the record” miről beszélgettek a közgazdászok az előadásokon kívül.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg – a riporter M. Szűcs Péter:

Lesújtott az amerikai pöröly, de eddig Trump terve sem fenékig tejfel

Lesújtott az amerikai pöröly, és Magyarországot sem kerüli el

Már látszódnak az első markáns jelei a Donald Trump által indított vámháborúnak a globális kereskedelemben: Kína és Németország is elkezdte újragombolni az exportstratégiáját. A szállítási útvonalak megváltozása Magyarországra is hatással van, sőt, mi az EU-átlaghoz képest még inkább kitettek vagyunk az amerikai felvevőpiacoknak.

Beszólt Trump a magyar kormánynak, vagy sem? Szijjártó Péter elárulta

Beszólt Trump a magyar kormánynak, vagy sem? Szijjártó Péter elárulta

A külügyminiszter szerint nem üzent Trump.

Jönnek az uniós pénzek, jól alakult a hiány augusztusban

Jönnek az uniós pénzek, jól alakult a hiány augusztusban

Az időarányosnál kedvezőbben alakult az államháztartási hiány augusztusban – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Évekig belelátott az Orbán család bányacégének pénzügyeibe, most lecserélték a könyvvizsgálót

Évekig belelátott az Orbán család bányacégének pénzügyeibe, most lecserélték a könyvvizsgálót

A számviteli törvénynek mindig megfelelt a Dolomit Kft. a 13 év után lecserélt könyvvizsgáló jelentései szerint.

Épp elég a 30 ezer forintnyi utalvány egy nyugdíjas nagybevásárlására

Az augusztusi árcsökkenés után szeptemberre a korábbi szintre emelkedett az idősek által jellemzően vásárolt termékek ára a hazai hipermarketláncokban. Az alacsony bázis miatt most egy magasabb árkosárindexet mértünk, mely a következő hónapokban várhatóan csökkenni fog. Itt a szeptemberi Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

Orbán Viktor az EU felbomlásáról beszélt Kötcsén és azt üzente: semmi sem lesz elfelejtve

Magyar Péter után a miniszterelnök is megtartotta kötcsei beszédét – ezek voltak a világ és Magyarország gazdasági kérdéseit érintő főbb gondolatai.

Magyar Péter elárulta, hogyan lehet működő Magyarországot építeni

Négy pillért említett a Tisza Párt elnöke Kötcsén.

Adócsökkentést és euróbevezetést jelentett be Magyar Péter szakértője

Az szja-csökkentés, áfacsökkentés mellett a leggazdagabbaknak vagyonadót ígért Kármán András. 

Varsónak szóltak, hogy Budapest is megértse?

Varsónak szóltak, hogy Budapest is megértse?

A Fitch Ratings a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzetre hivatkozva a leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az az eddigi stabilról Lengyelország hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását.

Mindenki az angolok hátát nézi – a Fradi a fasorban sincs

Hivatalosan is véget ért a nyári átigazolási időszak az európai futball-topligákban. A legnagyobb durranásra egészen az utolsó pillanatokig kellett várni, de minden idők legértékesebb transzfere, a brazil Neymar 2017-es átigazolása nem került veszélybe. Egyre nagyobb gazdasági erőfölényben vannak az angol első osztály, a Premier League csapatai, a legtöbbet költő tíz együttes közül kilenc is a szigetországból került ki. Az első ráadásul két magyar játékos leigazolásával is feltűnést keltett.

