Van, amikor nem lehet mellébeszélni a magyar gazdaság igazi helyzetéről

Szokás szerint egy nappal a KSH inflációs adata előtt, hétfőn jelent meg a Privátbankár Árkosár-felmérés és az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés legfrissebb része. Az augusztusi kisebb lassulás után az általános kosárban ismét hajszál híján két számjegyű, 9,9 százalékos éves áremelkedés volt mérhető a hazai hipermarketekben élelmiszer-fronton, a nyugdíjasoknál pedig 6,9 százalékos volt az éves áremelkedés. A felmérésekről a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában Gáspár Andrást, a Klasszis Média lapigazgatóját kérdezték, aki elmondta: hiába a nyugdíjasoknál látszik kisebb áremelkedés, reálértelemben mégis idős honfitársaink jártak rosszabbul, hiszen az időskori ellátások jóval kisebb mértékben emelkedtek idén, mint a bérek – legalábbis a hivatalos statisztikák szerint. A legnagyobb, 50-60 százalék körüli áremelkedést produkáló élelmiszerek esetében elég jól ismerjük a drágulás hátterét – ez is kiderül a beszélgetésből.

A műsor második felében a napokban véget ért Közgazdász-vándorgyűlés helyszíni tapasztalatairól beszélt Gáspár András – az esemény azért különleges, mert szakmai közönség előtt zajlik, nem lehet mellébeszélni, politikai lózungokat puffogtatni a gazdasági folyamatok kapcsán. Nem véletlen, hogy az árrésstop például egyáltalán nem merült fel a szakmai beszélgetéseken, mint az infláció elleni lehetséges orvosság – legfeljebb rossz példaként. A rossz hír az, hogy gyors megoldás nem látszik, a jó hír az, hogy – legalábbis a jegybankelnök részéről – van értelmezhető forgatókönyv a helyzetre. Fontos az is, hogy Varga Mihály előadása alapján bizonyos szempontból megindult a szembenézés a valós helyzettel: a gyenge gazdasági növekedéssel, a beruházások kritikus szintjével, a munkaerőpiacot is érintő negatív hatásokkal. Érdekes, hogy az ilyesmire mindig akkor jönnek rá a gazdasági tárcák vezetői, amikor átnyergeltek a jegybank élére – tette hozzá Gáspár András. Munkatársunk a jegybanki alapítványokat övező botrányokkal kapcsolatos előadásról is beszélt, valamint arról, hogy „off the record” miről beszélgettek a közgazdászok az előadásokon kívül.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg – a riporter M. Szűcs Péter: