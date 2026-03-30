Makró Forint Magyar Péter Orbán Viktor

Van egy közös Orbán Viktorban és Magyar Péterben

Ezt a forintárfolyam hektikus ingadozása kapcsán vetette fel főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában. Amelynek első részében a fémek világpiaci mozgásának okai kerültek terítékre.

Kilőtt a forint a Medián legfrissebb közvélemény-kutatására, amely azt mutatta, hogy a Tisza Párt tovább növelte előnyét a Fidesszel szemben mind a teljes népesség, mind a biztos szavazók körében, így már a kétharmados parlamenti többség sem tűnik elérhetetlennek.

Orbán Viktor pontosan tudhatja, mit érezhetett ezen árfolyammozgás láttán Magyar Péter. Négy évvel ezelőtt ugyanis a forint szinte ugyanekkora erősödést produkált. Annyi a különbség, hogy míg most 18 nappal a választások előtt ugrott meg a hazai fizetőeszköz nemcsak az euróval, hanem a többi devizával szembeni jegyzése, addig 2022-ben öt nap volt még hátra a voksolásig – mutatott rá lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában.

A közös mindenesetre az, hogy mindkét esetben a közvélemény-kutatásokban vezető párt előnye nőtt – négy éve a Fideszé, most a Tisza Párté. Mint ahogy ez egyébként megfigyelhető volt a korábbi választások idején is. Mindenekelőtt 2014-ben, amikor a választásokig hátralévő tíz napban a forint napról napra erősödött, s a szavazás megkezdése előtti utolsó kereskedési napon, pénteken már csaknem 6 forinttal kevesebbet kellett fizetni az euróért.

Az, hogy a végkifejlet is ugyanolyan lesz-e, nevezetesen, hogy a közvélemény-kutatásokban az egy kivételével (Nézőpont Intézet) vezető párt nyeri-e a választásokat, 13 nap múlva kiderül.

A műsor első részében a fémpiaci árfolyamok (arany, ezüst, palládium, réz) kilengéseiről volt szó.

A beszélgetést itt hallgathatja meg. A műsorvezető M. Szűcs Péter:

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

Legutóbb múlt pénteken volt információ az áral alakulásásról.

Az iráni háború február 28-i kirobbanásával szinte biztossá vált, hogy a magyar gazdaság egyik húzóágazata, az export idén sem tudja támogatni a hazai GDP-növekedést. Ráadásul a közel-keleti helyzet és az energiaárak elszabadulása a gyengülő forint miatt a cserearányt is ronthatják, ami pedig februárban még valamennyire ellensúlyozta a csökkenő kiviteli számokat. Azért pozitívumok is vannak a friss termékkülkereskedelmi adatokban: ilyen például, hogy a cégeknek végre feltámadhatott a beruházási kedve.

Komoly adócsökkentés hatására történik mindez, melyet a kormány jelentett be.

Februárban 665 millió euró volt Magyarország termékkülkereskedelmi többlete. A kivitel volumene 2,3 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 6,7 százalékkal magasabb volt, mint tavaly ilyenkor.

Már két hónapja nem jön kőolaj a hírhedtté vált csőrendszeren, de a jelenelgi kilátások cseppet sem rózsásak a szakértő szerint.

Idén is Ázsiában kell keresni a legdinamikusabban bővülő gazdaságokat. Az elmúlt évhez hasonlóan ismét India, Indonézia és Kína GDP-növekedése lehet a legnagyobb, de az iráni háború következtében mindenhol lassulást vár a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzésében. A Hormuzi-szoros blokádja félelmetes inflációs sokkal fenyeget, amiért a szervezet máris több mint 1 százalékponttal magasabbra várja a drágulás ütemét a fejlett országokban, mint a konfliktus kirobbanása előtt. 

Érdekes adatokat tett közzé az Eurostat.

Erről is beszélt Jaksity György a Klasszis Klub e heti adásában.

Donald Trump ugyan néhány naponta belengeti, hogy az iráni háború lezárul, közel a megegyezés, ezt Teherán rendre cáfolja. Így átmenetileg ugyan látunk áresést az olaj piacán, de ezt rendre újabb felpattanás követi. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ez kifejezetten aggasztó, mert az árstop ugyan jelenleg védi a magyar autósokat, ez csak korlátozott ideig lesz fenntartható.

Többet költenek a magyar első osztályú labdarúgó-csapatok a játékosok fizetésére, mint a horvát, vagy a norvég élvonal klubjai. Ez derült ki többek között az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA éves jelentéséből.

