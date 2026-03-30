Van egy közös Orbán Viktorban és Magyar Péterben

Kilőtt a forint a Medián legfrissebb közvélemény-kutatására, amely azt mutatta, hogy a Tisza Párt tovább növelte előnyét a Fidesszel szemben mind a teljes népesség, mind a biztos szavazók körében, így már a kétharmados parlamenti többség sem tűnik elérhetetlennek.

Orbán Viktor pontosan tudhatja, mit érezhetett ezen árfolyammozgás láttán Magyar Péter. Négy évvel ezelőtt ugyanis a forint szinte ugyanekkora erősödést produkált. Annyi a különbség, hogy míg most 18 nappal a választások előtt ugrott meg a hazai fizetőeszköz nemcsak az euróval, hanem a többi devizával szembeni jegyzése, addig 2022-ben öt nap volt még hátra a voksolásig – mutatott rá lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában.

A közös mindenesetre az, hogy mindkét esetben a közvélemény-kutatásokban vezető párt előnye nőtt – négy éve a Fideszé, most a Tisza Párté. Mint ahogy ez egyébként megfigyelhető volt a korábbi választások idején is. Mindenekelőtt 2014-ben, amikor a választásokig hátralévő tíz napban a forint napról napra erősödött, s a szavazás megkezdése előtti utolsó kereskedési napon, pénteken már csaknem 6 forinttal kevesebbet kellett fizetni az euróért.

Az, hogy a végkifejlet is ugyanolyan lesz-e, nevezetesen, hogy a közvélemény-kutatásokban az egy kivételével (Nézőpont Intézet) vezető párt nyeri-e a választásokat, 13 nap múlva kiderül.

A műsor első részében a fémpiaci árfolyamok (arany, ezüst, palládium, réz) kilengéseiről volt szó.

A beszélgetést itt hallgathatja meg. A műsorvezető M. Szűcs Péter:

