Van egy rossz hírünk: ennél már csak drágább lesz a benzin

Rovatunkban hétről hétre az európai kitekintés mellett előrejelzést adunk a hazai üzemanyagárak várható alakulásáról. Az utóbbi hetekben jellemzően csökkenő árakat jeleztünk előre, már csak azért is, mert a nemzetközi piaci folyamatok erre engedtek következtetni. A csökkenő alapanyagárak és az olajvállalatok által elérhető marzsok is lefele tartottak, ez pedig a benzinkutaknál is érvényesült az utóbbi időszakban. Ennek köszönhetően forintban számolva a 95-ös benzin éves mélypont körül van, és a dízel esetén is csak a május-júniusi időszakban voltak ennél alacsonyabb árak.

A fent említett nemzetközi folyamatok egyébként Európa-szerte érvényesültek, ennek megfelelően az elmúlt hónapokban mindenhol áresésnek örülhettek az autósok. Az Európai Unióban a 95-ös benzin esetén a nyár végi, ősz elejei lokális csúcsokhoz képest jellemzően átlagosan 20 eurócentes (75-80 forintos) áresést láthattunk. Persze az árváltozások nem feltétlenül egyszerre léptek életbe minden országban, így a sorrendben kisebb mozgások többször is voltak az elmúlt hónapokban. Illetve arra is láthattunk példát, amikor a választás kimenetelét próbálták befolyásolni az üzemanyagárakkal Lengyelországban, és emiatt többször is a piaci folyamatokkal ellentétes volt az ottani árak alakulása. Erről itt írtunk bővebben:

Összességében a magyar árak kapcsán azt mondhatjuk, hogy az európai rangsor alsó középmezőnyében voltunk az elmúlt félévben. Ami abból a szempontból örömteli, hogy a nyugati országokban továbbra is drágább a tankolás. Nem ilyen rózsás a kép, ha a hazai vásárlóerőhöz viszonyítunk, hiszen az az egyik leggyengébb Európában, így ebből a szempontból rossz helyzetben vannak a magyar autósok.

Még élesebben rajzolódik ki a fenti folyamat, ha régiós összevetésben nézzük az árakat, hiszen az életszínvonal alapján a hazai áraknak a bolgár és a román szinten kellene lenniük. A szomorú valóság azonban, hogy inkább az osztrák árak köszönnek vissza Magyarországon.

A gázolaj esetén az összkép hasonló, ott is a középmezőny alján mozogtak a magyar árak. A legfrissebb rangsorban sincs ez másképp.

A régiós összehasonlítás kapcsán ismételni tudjuk magunkat, hiszen itt továbbra is az élmezőnyben vannak az árak, miközben a jövedelmekben számos országtól elmaradunk.

Merre tovább?

Úgy tűnik, az olajárak esése a héten kifulladt, a pénteki drágulás révén az első emelkedő hetet zárhatja az olajpiac. Ez részben azoknak az előrejelzéseknek tudható be, amelyek növekvő keresletet valószínűsítenek, ilyen prognózist tett közzé a napokban a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) is. De talán ennél is fontosabb hatással volt az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szerdai ülését követő közlemény, illetve az intézmény elnökének beszéde, amelyek miatt a dollár nagyon jelentősen gyengült, ez pedig magával hozta az olaj (dollárban számolt) drágulását.

A világ olajfogyasztása napi 1,1 millió hordóval (bpd) emelkedik 2024-ben – írta az IEA havi jelentésében, ami napi 130 ezer hordóval haladja meg a korábbi előrejelzését. A szervezet a mostani növekedést az amerikai kereslet kilátásainak javulásával indokolta. Utóbbi egyébként annak tudható be, hogy az olajárak jelentősen csökkentek az elmúlt hónapokban. A növekvő kereslet már csak azért is nyomhat sokat a latban, mert 2024-ben a kínálati oldal várhatóan elmarad az ideitől, miután a közelmúltban az OPEC+ napi 2,2 millió hordós kitermeléscsökkentésről döntött.

Ugyanakkor a szakértők szerint sem a keresleti, sem a kínálati oldal változása nincs kőbe vésve. A kínai kereslet kapcsán hosszú hónapok óta kérdőjelek merülnek fel, az ország gazdasági teljesítménye ugyanis elmaradt idén a korábban várt szintektől. De nemcsak a kínai kereslet lehet alacsonyabb a vártnál, hanem több európai országé, így Németországé is. Hazánk legfontosabb külkereskedelmi partnerénél az ipar idén kifejezetten gyenge számokat produkált, és az elemzők 2024-ben sem várnak éles fordulatot. Így továbbra sem biztos, hogy a prognózisokban szereplő nagyságrendű keresletnövekedés megvalósul.

A másik oldalon pedig a kitermelés is kérdéses. Az OPEC vágása ugyan fájdalmas lehet, de idén például az amerikai termelők növelni tudták a kibocsátásukat, az őszi áreséshez ez is hozzájárult. De az utóbbi két év magas árai miatt számos országban kezdődtek új mezők feltárásai, amelyek a következő időszakban növelhetik a kínálatot.