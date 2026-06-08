3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Állami támogatás Kamat Lakáshitel Otthon Start

Van élet az Otthon Starton túl is?

mfor.hu

Csökkennek a piaci kamatok is.

Az elmúlt kilenc hónapban a lakáshitelezési piacot ugyan egyértelműen az Otthon Start program uralta, nem szabad megfeledkezni azokról a lakásvásárlókról sem, akik nem jogosultak az államilag támogatott konstrukcióra. Számukra kedvező fordulatot hozhat a piaci kamatkörnyezet alakulása: a money.hu legfrissebb elemzése szerint a hosszú távú forrásköltségeket meghatározó BIRS látványos tavaszi csökkenése érdemi lehetőséget adhat a bankoknak a piaci lakáshitel-kamatok mérséklésére.

Bár a támogatott hitelek uralják a piacot, a piaci alapú hiteleket igénylő vásárlók számára is kedvezőbb lehet a hitelfelvétel. Ennek hátterében a bankok hosszú távú forrásköltségeinek csökkenése áll, amelyet a BIRS mutató alakulása tükröz – derül ki a money.hu elemzéséből. A lakásvásárlók körében a legnépszerűbbek a kiszámítható, azaz végig fix vagy 10 éves kamatperiódussal rendelkező hitelek. Az ilyen hitelek árazásakor a kereskedelmi bankok az úgynevezett BIRS mutatót veszik alapul egy meghatározott kamatfelár mellett. Ha a BIRS csökken, a bankok olcsóbban jutnak hozzá a hitelek mögé helyezhető fix forrásokhoz. A csökkenés pedig, az erősödő piaci verseny miatt, előbb-utóbb megjelenhet a lakossági hiteltermékek árazásában is.

A money.hu által vizsgált legfrissebb adatok egyértelműen a hosszú távú forrásköltségek enyhülését mutatják. A 10 éves kamatperiódushoz kapcsolódó mutató az év eleji 6,48 százalékos szintről június elsejére egészen 5,07 százalékig süllyedt – az 1,41 százalékpontos esés pedig zöld utat adhat a banki kamatvágásoknak.

„Az Otthon Startból kimaradók ugyan elesnek az állami kamattámogatástól, a piaci hitelek kondíciói azonban a BIRS csökkenésével folyamatosan javulhatnak”

– hívta fel a figyelmet Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője. „Kiemelten fontos ugyanakkor a tudatosság, mert a bankok eltérő sebességgel és eltérő stratégia mentén építhetik be a BIRS változásait a saját árazásukba. Mivel a kamatkülönbségek – egy átlagos hitelösszegnél is – havi több tízezer forintos, a teljes futamidő alatt pedig akár milliókra rúgó eltérést is jelenthetnek, a hitelfelvétel előtt elengedhetetlen a piaci ajánlatok alapos összehasonlítása, amire az online kalkulátorok kiválóan alkalmasak” – tette hozzá a szakértő.

A prémium, azaz magasabb igazolt jövedelemmel, jelentős önrésszel rendelkező ügyfelek számára a piaci lakáshitelek kamatai már most is a lélektani 6 százalékos szint alá kerülhetnek. A BIRS alakulása alapján pedig elképzelhető, hogy a következő időszakban akár további banki kamatkorrekciókra lehet számítani a sztenderd ügyfélkörökben is.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

A rakétákkal együtt emelkedik az olajár

A rakétákkal együtt emelkedik az olajár

Azonnal reagált a piac a hírekre.

A nyugdíjasok meglepő hírt kaptak a hipermarketekből

Kisebb áresést mértünk május elejéhez képest a hipermarketekben a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerek körében, emiatt a vártnál kedvezőbben alakult az egy évre vetített index mértéke is. Íme, a június eleji Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérésünk.

Ha csak a pénzen múlna, már szinte ki is lehetne osztani a világbajnoki trófeát

Ha csak a pénzen múlna, már szinte ki is lehetne osztani a világbajnoki trófeát

Minden korábbinál több válogatott szerepel és ezáltal több mérkőzés is vár a csapatokra és a szurkolókra a június 11-étől, csütörtöktől három országban, Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban megrendezendő, 23. labdarúgó-világbajnokságon. Ha csak a pénzen és a keretek értékén múlna, akkor a 2018-as tornán diadalmaskodó Franciaország és a legutóbb 1966-ban világbajnok Anglia néznének szembe egymással a július 19-i fináléban.

Térdre kényszerítette Brüsszelt az energiaválság, egyik szomszédunk is nagy bajba került

Térdre kényszerítette Brüsszelt az energiaválság, egyik szomszédunk is nagy bajba került

Ahogy húzódik el az iráni konfliktus, úgy rontják gazdasági előrejelzéseiket a nagy nemzetközi szervezetek. A 38 tagországot számláló Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) már csak 2,8 százalékos GDP-bővülésre számít idén globálisan. Az energiaválsággal az Európai Unió különösen rosszul járhat, Belgium, Írország és Románia egyenesen recesszióba süllyedhetnek.

Megnyithatja az Európai Beruházási Bank a pénzcsapokat Magyarország számára

Megnyithatja az Európai Beruházási Bank a pénzcsapokat Magyarország számára

Az Európai Beruházási Bank tavaly is nyújtott 759 millió eurónyi hitelt Magyarországnak, ám az idei évtől jelentős bővülésre számítanak.

Tesztelték a közelgő foci-vb új labdáját – különleges dolog derült ki

A négyévente megrendezendő férfi labdarúgó-világbajnokság mindig új dolgokat is hoz magával. A pályák mérete ugyan szigorúan szabályozott, a leshelyzetet ugyanúgy zászlóval jelzik, a játékvezetők pedig sípszóval fejezik be a mérkőzést, de egy kulcsfontosságú dolgot mindig szándékosan megváltoztatnak: a labdát.

Újabb tervet sütöttek ki Brüsszelben az energiaválság ellen

Újabb tervet sütöttek ki Brüsszelben az energiaválság ellen

Az Európai Bizottság egy új szabályozási csomaggal csökkentené a megújuló energiát terhelő adókat, rugalmasabbá tenné a villamosenergia-rendszert, és felgyorsítaná az okosmérők bevezetését.

Adózási célkeresztben a bizalmi vagyonkezelők

Adózási célkeresztben a bizalmi vagyonkezelők

A jegybank jelenleg 13 professzionális bizalmi vagyonkezelőt tart nyilván, míg az eseti vagyonkezelők száma közelíti a kétezret.

Megnyugodhat Magyarország, de nehéz lesz innen bevezetni az eurót

Megnyugodhat Magyarország, de nehéz lesz innen bevezetni az eurót

A Fitch Ratings is döntött Magyarország szuverén államadósság-besorolásáról a Moody's és a Standard & Poor's után.

Trump békülékenysége az autósoknak is jó

Trump békülékenysége az autósoknak is jó

Az, hogy az amerikai elnök a nyilatkozatai alapján megegyezésre törekszik Iránnal, némi megnyugvást hozott az olaj piacán. Ugyanakkor továbbra is kicsi az esély a békemegállapodásra, ami miatt feszült maradhat a piac. Ennek ellenére az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint az üzemanyagok piaci ára stabil maradhat.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG