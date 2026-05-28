2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Bizalmi vagyonkezelés Klasszis Klub Podcast Vagyonadó Vagyonkezelő alapítvány Videók Magyar Csaba

Van kérdése a vagyonadóról, a bizalmi vagyonkezelésről? Ma délután felteheti – a Klasszis Klub Live-ban

mfor.hu

A Magyar Csabával, a Crystal Worldwide vezérigazgatójával való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Kattintson ide és kérdezzen:

Tervezett témáink:

  • Mit jelent a vagyonadó? Mennyire van helye a magyar adórendszerben, mi a célja?
  • Nem lenne jobb, ha inkább az öröklési illetéket emelnék fel? Várható-e különadó a nagy értékű örökségekre is?
  • Adottak-e a hazai feltételek a vagyonadó bevezetésére?
  • Milyen kulccsal adózna a vagyon? Évente vagy egyszeri jelleggel vetnék ki a vagyonadót?
  • Kiterjedhet-e vagyonadó hatálya a bizalmi vagyonkezelésbe vagy vagyonkezelő alapítványoknak adott vagyonokra?
  • Milyen adóelőnyöket élvez jelenleg egy bizalmi vagyonkezelés?
  • Milyen adózási kedvezményt akarnak most ilyen gyorsan megszüntetni?
  • A bizalmi vagyonkezelést érintő adózási szigorítás a jövőre vonatkozik majd vagy a múltra is?
  • A bizalmi vagyonkezelés alkalmas lehet vagyoneltitkolásra vagy pénzmosására? Szükség van-e ezen a területen szigorúbb beszámolási és átláthatósági szabályokra?

Mi lesz a privát vagyonokkal? Milyen változásokat hoz 2026 a vagyonadó, a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőkealapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra?

Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Jelentkezzen most Early Bird kedvezménnyel >>

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

A Magyar-kormány nem örül majd ennek: rossz hír érkezett a dolgozókról

A Magyar-kormány nem örül majd ennek: rossz hír érkezett a dolgozókról

A friss számok nem olyan kedvezőek az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. 

Felemás hónapot zárt a turizmus áprilisban

Felemás hónapot zárt a turizmus áprilisban

A külföldi vendégek száma 5,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,0 százalékkal csökkent.

„Amióta Balásy Gyula felajánlotta a cégeit, rengeteg megkeresést kaptunk”

Közbeszerzési szakjogász: „Amióta Balásy Gyula felajánlotta a cégeit, rengeteg megkeresést kaptunk”

Sok iparág süllyedt apátiába és eleve nem is indult el a közbeszerzési eljárásokon Magyarországon az elmúlt években. Bár az egyes kiírások formailag szabályosak voltak, a mögöttes szándékok torzították a piacot, hozzájárulva az Orbán-kormány és az Európai Unió közötti kenyértöréshez is. Közbeszerzési szakjogászt kérdeztünk arról, hogy az új politikai ciklusban a Tisza Párt milyen pontokon javíthatna a hazai közbeszerzések rendszerén.

Nem árt erre figyelni – rejtett csapda az energiaszámlákon

Egyre több magyarországi vállalat és fogyasztó szembesül egy rejtélyes, elsőre hivatalos állami köztehernek tűnő tétellel az energiaszámláján. 

MKIK_jo

Elfogadták a kamara beszámolóját, Nagy Elek kényes kérdésekre is válaszolt a küldöttek előtt

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 51. küldöttgyűlését szerdán rendezték meg a Novotel Budapest City hotelben. A kamara alapításának 175. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy emlékérmét bocsátott ki, amelyet Varga Mihály jegybankelnök adott át Nagy Eleknek, a kamara elnökének. A küldöttgyűlésen elfogadták a kamara 2025-ös beszámolóját.

Mészáros Lőrinc masszírozós cége is egyre nagyobbra hízik

Mészáros Lőrinc masszírozós cége is egyre nagyobbra hízik

A felcsúti milliárdos Fájdalom Ambulancia nevű cége elérkezettnek látta az időt az országos bővülésre.

Egyre nehezebb érveket találni a devizavétel ellen

A Blochamps Capital szerint a 3 legnagyobb hitelminősítő rövid távon még kivárhat Magyarországgal kapcsolatban, ugyanakkor egyre nehezebb olyan piaci érvet találni, amely tartósan a mostaninál erősebb forint mellett szólna. Bár a nominális árfolyam potenciális hatása a magyar gazdaságpolitikai vitákban sokszor jelentősen túlbecsült-, mégis fontos sarokpont a vállalkozásoknak, hogy az EU-pénzek megszerzésének kérdése, a költségvetési pálya és a kamatkülönbözet alakulása ősszel újra nyomás alá helyezhetik a hazai devizát. Ez pedig a vagyonosok mellett a nyaralásra készülő lakossági ügyfelek valutavásárlási kedvét erősíti.

Nem fogja elhinni, ami csütörtökön a benzinkutakon történik

Nem fogja elhinni, ami csütörtökön a benzinkutakon történik

Érdemes várni egy napot a tankolással?

Itt az eredmény: döntött a parlament az Orbán-kormány egyik legvitatottabb lépéséről

Itt az eredmény: döntött a parlament az Orbán-kormány egyik legvitatottabb lépéséről

Nagy többséggel ment át a visszavonás.

Zavar van az erőben Magyar Péter és Ursula von der Leyen között?

Zavar van az erőben Magyar Péter és Ursula von der Leyen között?

El kéne végeznie a házi feladatát a magyar kormánynak.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG