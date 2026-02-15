3p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Makró A hét ábrája Európai Unió Infláció

Van valami, amiben Magyarország nagyon megelőzte Szlovákiát – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Lényegesen jobban alakult a magyar inflációs szám, mint az északi szomszédunké.

Február 12-én tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a legfrissebb, 2026 januárjára vonatkozó magyarországi inflációs adatot, amely szerint a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

Ahogy arról az inflációs adatok közlése után készült elemzésünkben is írtunk, a jelenlegi, 2,1 százalékos szintnél alacsonyabb, 2 százalékos ütemet 2018 márciusában láttunk legutóbb. Mint jeleztük, az adatok megjelenése után az elemzők sem kerülgették sokáig a forró kását: egyre többen vélik úgy, hogy a vártnál is kedvezőbb inflációs mutatót látva akár tényleg a kamatvágás mellett dönthet a jegybank a februári kamatdöntő ülésén.

Hogy áll a magyar adat a nemzetközi viszonylatban?

Jelen cikkünk írásakor még nem elérhető az Európai Unió egészének minden inflációs száma, így az EU-s átlag sem ismert egyelőre, ám a hét ábrájának elkészítéséhez így is kellő mennyiségű nemzetközi viszonyítási alap állt rendelkezésre:

A nemzetközi összehasonlításhoz a harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) adatait vettük alapul, mivel ez minden tagországban ugyanolyan számítási mód és fogyasztói kosár alapján állapítandó meg. Értéke ezért eltér a KSH által közzétett adattól. Magyarországon januárban a HICP 2,3 százalék volt.

Az Eurostat januári harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) adatai alapján továbbra is jelentős inflációs különbségek rajzolódtak ki az Európai Unióban. Míg több nyugat-európai országban, például Franciaországban, Olaszországban vagy Finnországban egy százalék körüli vagy az alatti volt az éves drágulás üteme, addig Közép- és Kelet-Európában ennél érezhetően magasabb értékek jelentek meg.

A jelenleg elérhető adatok alapján a legmagasabb januári inflációt Szlovákiában mérték 4,2 százalékkal, de Horvátország és a balti államok is az uniós átlag felett teljesítettek. Magyarország a régióban és uniós szinten is a középmezőnyben végzett, amellyel alapvetően a kormány is elégedett lehet. Az uniós adatok összességében arra utalnak, hogy az egyes országok gazdasági és árszerkezeti különbségei továbbra is jelentős eltéréseket okoznak.

Laptársunk elemzését, a legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körképet itt olvashatják

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több mint százmilliárd forinttal támogatta a kormány tavaly a Samsung gödi gyárát

Több mint százmilliárd forinttal támogatta a kormány tavaly a Samsung gödi gyárát

Tavaly látványosan visszatért a nagy volumenű ipari támogatások korszaka a magyar gazdaságpolitikában. A külföldi beruházóknak adott, egyedi kormányzati támogatások összege a sokszorosára ugrott 2024-hez képest, ugyanakkor az intenzitás csökkent. A CATL debreceni gyára és a Samsung gödi üzeme is több mint százmilliárd forintos ösztönzőt kapott.

Tartottak tőle a románok, de egy szinten maradtak Magyarországgal

Tartottak tőle a románok, de egy szinten maradtak Magyarországgal

Megerősítette Románia befektetésre ajánlott negatív kilátású „BBB-” besorolását a Fitch Ratings.

Nem tétlenkedne a Tisza az euró bevezetésével

Nem tétlenkedne a Tisza az euró bevezetésével

A magyar euróról és a Tisza adóterveiről beszélt a párt költségvetési- és adópolitikai szakértője.

Milliárdokkal olcsóbban vihető a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

Milliárdokkal olcsóbban vihető a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

Közel 3 milliárd forintot engedett az árból a vagyonkezelő, amely megbízható értékbecslőket is keres.

Örülhetnek az autósok: egyelőre elmaradt a félelmetes támadás

Örülhetnek az autósok: egyelőre elmaradt a félelmetes támadás

Az olaj ára a mögöttünk hagyott héten is szűk sávban mozgott, ennek köszönhetően az üzemanyagpiacon sem volt komolyabb kilengés. Az Egyesült Államok egyelőre nem támadja meg Iránt, mégha vannak is baljós előjelek. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő friss elemzése szerint továbbra is a geopolitikai folyamatok lesznek a legnagyobb hatással a benzinárra.

Kilőtt a magyar biotermékpiac

Kilőtt a magyar biotermékpiac

Magyarországon 13,9 százalékkal nőtt a biotermékek kiskereskedelmi forgalma – hazánk az Európai Unióban a második leggyorsabban bővülő piac

Az éj leple alatt kiderült, mennyibe kerül a rezsivédelem a kormánynak

Az éj leple alatt kiderült, mennyibe kerül a rezsivédelem a kormánynak

314,5 milliárd forintot csoportosít át a kormány rezsivédelemre, ennek legnagyobb részét a villamosenergia-szolgáltatók kapják. A távhő-szolgáltatók fokozatosan, júniusig részesülnek a kompenzációból.

Össze-vissza ugrál a magyar építőipar teljesítménye – elemzői verdikt a KSH-adatról

Össze-vissza ugrál a magyar építőipar teljesítménye – elemzői verdikt a KSH-adatról

A novemberi nagy zuhanás után decemberben ismét növekedett az építőipari termelés. Az illetékes tárca egyelőre nem kommentált, az elemzőktől viszont megtudtuk, mi történhetett és mire számíthatunk.

Drágább lett a benzin péntek 13-án

Drágább lett a benzin péntek 13-án

Csütörtökről péntekre 560-ról 565 forintra emelkedett a 95-ös benzin átlagára. A figyelmesebb autósok azonban továbbra is találhatnak benzinkutakat, ahol 540 forint körüli literenkénti áron tudnak tankolni.

Öt pilléres gazdasági tervet hirdetett von der Leyen

Öt pilléres gazdasági tervet hirdetett von der Leyen

Az Európai Unió 2027 végéig meg kívánja valósítani az „egy Európa, egy piac” célt – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a belgiumi Bilzenben csütörtökön.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168