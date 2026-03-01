Vannak bevált megoldások a bankkártya-csalók ellen

Ahogy a digitalizáció pörög, úgy válnak a csalók is egyre rafináltabbá. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a KSH legfrissebb adatai is azt mutatják, hogy bár a hazai bankrendszer stabil, a visszaélések jelentős része továbbra is az ellopott kártyaadatokhoz köthető. Sokan éppen ezért tartanak a külföldi oldalaktól és az ismeretlen webáruházaktól.

Egyszer használatos bankkártyák

A legbiztonságosabb megoldást jelenleg a virtuális és az úgynevezett egyszer használatos kártyák jelentik. Ezek lényege, hogy nem a főszámlához tartozó fizikai kártya adatait adjuk meg a weben, hanem a banki mobilappban létrehozunk egy új kártyaszámot, lejárati dátumot és CVC/CVV-kódot, és ezt adjuk meg fizetéskor. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint ez a technológia az egyik legbiztonságosabb megoldás jelenleg.

Felhasználóként a folyamat pofonegyszerű: a mobilalkalmazásban létrehozunk egy kártyát, ami kimondottan az internetes fizetésre használunk. Többféle típusuk lehet, és jellemzően csak virtuálisan léteznek, plasztik nélkül. Amint lenyomjuk a fizetés gombot és a tranzakció sikeresen lezárult, az egyszer használatos kártya adatai azonnal megsemmisülnek. Mivel az adatok a fizetés után törlődnek, hiába szereznék meg azokat illetéktelenek, egy üres, érvénytelen adathalmazzal nem tudnak mit kezdeni.

Bankkártya külön alszámlával

Az egyszer használatos kártyákon kívül más biztonságos megoldások is léteznek. A külön alszámlához tartozó, többször használható kártyák adatai szintén eltérnek a főkártyáétól, erre a számlára pedig elég mindig annyi pénzt utalni csak, amennyi az adott vásárlához szükséges. Így a főszámlához nem férhetnek hozzá illetéktelenek, ellopni pedig legfeljebb annyi pénzt tudnak, amennyi éppen az alszámlán van.

Csak digitálisan létező bankkártya

Ugyanakkor a hagyományos, fizikai bankkártyák mellett több pénzinézet is kínál olyan virtuális bankkártyát, amelyeknek nincs fizikai verziójuk, az igénylést követően pedig azonnal használhatók a banki applikációban. Ezek a kártyák a plasztikhoz hasonlóan a mobiltárcákhoz (Apple Pay, Google Pay) rendelhetők és magas szintű védelemmel ellátottak, könnyen zárolhatók és feloldhatók. Mivel itt nincs műanyag lap, nincs mit ellopni, a mobiltárcához pedig a megfelelő jelszó nélkül nem lehet hozzáférni.

Hol és mit találunk a magyar bankoknál?

A Gránit Bank egyszer használatos, digitális bankkártyája kizárólag internetes fizetésre alkalmas, és a tranzakció után azonnal érvényét veszti, ezáltal nem kell aggódni a későbbi levonások vagy az adathalászat miatt. A Gránit eBank mobilapplikációban a Kártyák menüpont alatt pillanatokon belül létrehozható, a számlához hozzárendelhető kártyákhoz pedig egyedi limitet lehet beállítani.

Akár naponta ötször is generálhatunk új kártyát, és minden olyan számlához elérhető, amelyhez aktív bankkártya tartozik, de akár egy hitelkártyához tartozó bankszámlához is hozzá lehet kapcsolni. A szolgáltatás akciósan ingyenes.

Az OTP Bank többféle megoldást is kínál a digitális védelemre. Bár automatikusan megsemmisülő kártyájuk nincs, a virtuális kártya és a webKÁRTYA hasonló biztonságot nyújt.

Az OTP Virtuális kártya fizikailag nem létezik, de az igénylés egyszerűen a MobilBankon keresztül működik és ezt követően azonnal használható. Az első évben akciósan elengedik a díját, de a második évtől is csupán évi 2000 forintba kerül. Mobiltárcába (Apple Pay, Google Pay) téve akár fizikai üzletben, érintéssel is fizethetünk vele.

Az OTP MasterCard webKÁRTYA elkülönített számlához tartozik, és kizárólag internetes vásárlásokra használható. Az éves díját akciósan ennek is elengedik, igényelni viszont csak bankfiókban lehet.

Elkülönített számlaszámhoz kötött védelem létezik a CIB Banknál is. A Visa Internetkártya fizikailag elkülönült kártyaszámot ad, a mögötte lévő számlára pedig csak a fizetés előtt közvetlenül kell átvezetni a kívánt összeget. Éves díja ennek 2493 forint.

Az Erste Bank a George applikáción keresztül kínál virtuális kártyát. A kártyalimit alapból mindössze 1 forint, amit csak a vásárlás előtt állíthatunk át a szükséges összegre. A biztonság kedvéért 24 óra után a limit automatikusan visszaáll az 1 forintos alapra. A kártya devizaszámlához is rendelhető, a díja pedig 2387 forint évente.

A Revolut két digitális kártyatípust kínál. A többször használható digitális kártyái bármilyen online fizetéshez használhatók, és hozzáadhatók az Apple Pay és Google Pay tárcához is, viszont készpénzfelvételre nem alkalmasak. Az egyszeri használható verziók kártyaszáma ugyanakkor minden egyes használat után megváltozik. Ezeket nem lehet digitális tárcába tenni, és nem használhatók olyan esetekben, ahol előzetes engedélykérés történik (például előfizetések, szállodai foglalások vagy autóbérlés).

A Wisenál egyszerre akár 3 aktív digitális kártyánk is lehet, amelyeket különböző célokra (például online vásárlás vagy utazás) használhatunk. Ezek adatai teljesen eltérnek a fizikai kártyáétól, és minden vásárlás után azonnal blokkolhatók az applikációban. Ezek az ingyenes kártyák hozzáadhatók az Apple Pay és Google Pay tárcákhoz.