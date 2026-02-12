6p
Makró 4iG Yettel

Váratlan bejelentés érkezett a 2Connect és a Yettel új kapcsolatáról

mfor.hu

Ez a piaci modell ösztönzi és hatékonyabbá teszi az infrastruktúra-fejlesztést.

A 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. (2Connect) és a Yettel Magyarország Zrt. (Yettel) között létrejött megállapodás keretében a 2Connect szélessávú vezetékes infrastruktúráján nagykereskedelmi hozzáférést biztosít a Yettel számára. A megállapodás megerősíti a semleges nagykereskedelmi infrastruktúra szolgáltatói modell piaci relevanciáját, miközben elősegíti a hálózati erőforrások hatékony kihasználását, valamint lehetőséget teremt, hogy a későbbiekben a Yettel saját szolgáltatási portfóliójának részeként helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kínáljon lakossági és üzleti ügyfelei részére. A megállapodás kialakítása és megvalósítása a hatályos elektronikus hírközlési és versenyjogi előírások figyelembevételével történt.

A 2Connect új típusú, nyílt és semleges nagykereskedelmi modellje

Az együttműködés a 2Connect kizárólag nagykereskedelmi működési modelljére épül, és transzparens, hosszú távon kiszámítható keretet biztosít a Yettel vezetékes portfóliójának kialakításához, illetve fejlesztéséhez. A szolgáltatás a 2Connect több millió háztartást és vállalkozást elérő, nagysebességű optikai és HFC vezetékes infrastruktúrájára támaszkodva valósul meg, olyan műszaki és működési feltételek mellett, amelyek biztosítják a stabil és megbízható végfelhasználói elérést.

A 2Connect a 4iG Csoport tagjaként Magyarország vezető vezetékes távközlési infrastruktúra-szolgáltatója, amely sikeres nemzetközi példák alapján kizárólag nagykereskedelmi alapon, teljes mértékben semleges szolgáltatóként működik, így megbízható technológiai hátteret nyújt nagykereskedelmi távközlési partnerei és kiskereskedelmi elektronikus hírközlési szolgáltatók számára. A társaság kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet nem folytat, feladata a távközlési és digitális-szolgáltatások működéséhez szükséges hálózati és adatközponti infrastruktúra megoldások biztosítása a távközlési piaci szereplők számára. A vállalat a 4iG Csoport transzformációs programjának eredményeként jött létre, az infrastruktúra-tevékenységek önálló és átlátható működtetését szolgálva. A társaság múltjának megfelelően a 2Connect vezetékes infrastruktúrájának és adatközponti szolgáltatásainak meghatározó nagykereskedelmi partnere és megrendelője a One Magyarország. A mostani megállapodás révén a Yettel új szolgáltatóként csatlakozik a vállalat nyílt nagykereskedelmi modelljéhez. A 2Connect közel 42 ezer kilométeres optikai hálózattal, 15 ezer mikrohullámú végponttal és közel 6 500 négyzetméter adatközponti kapacitással rendelkezik. Országos gerinc- és lefedő hálózata, valamint adatközpontjai biztosítják a magyar és a regionális digitális gazdaság összeköttetéseit.

„A 2Connect és jogelődjei több évtizedes nagykereskedelmi tapasztalatára építve ez a megállapodás kulcsfontosságú lépés az országos vezetékes infrastruktúra hatékony és szolgáltatósemleges hasznosításában. A nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott modellnek megfelelően a telekommunikációs kereskedelmi szolgáltatások és az infrastruktúra szétválasztása lehetővé teszi, hogy a hálózati kapacitások minden piaci szereplő számára azonos feltételekkel váljanak elérhetővé. A 2Connect létrehozásának célja egy nyílt, nagykereskedelmi hálózat megteremtése, amely támogatja a versenyt és a hálózatfejlesztések fenntartható megtérülését” – mondta Papp-Gerlei Gyöngyvér a 2Connect vezérigazgatója.

A külső piaci partnerekkel kialakított nagykereskedelmi együttműködések illeszkednek a 4iG Csoport hosszú távú stratégiájába, és támogatják a csoport működési és beruházási céljait, erősítve az infrastruktúra-beruházások megtérülését és a pénzügyi stabilitást. A megállapodás túlmutat a hagyományos nagykereskedelmi partnerségen: megerősíti a 2Connect integrált piaci pozícióját, miközben a semleges vezetékes infrastruktúrára épülő nagykereskedelmi modell hatékonyabbá teszi a hálózati beruházásokat és ösztönzi a piaci versenyt. Az erőforrások felszabadítása révén a lakossági szolgáltatók az innovációra és az ügyfélélmény javítására összpontosíthatnak, aminek eredményeként a végfelhasználók számára stabilabb, jövőálló digitális szolgáltatások válhatnak elérhetővé.

Az együttműködés illeszkedik a Yettel stratégiájába

A Yettel Magyarország a hazai telekommunikáció egyik legdinamikusabban fejlődő és leginnovatívabb szereplője, amelyet valódi ügyféligények vezérelnek, és elkötelezetten dolgozik azon, hogy a digitális mindennapokat egyszerűbbé, gyorsabbá és megbízhatóbbá tegye. Az évek óta tartó hálózatfejlesztések kézzelfogható eredményeket hoztak: az NMHH szelessav.net oldalán közzétett országos összesített adatok szerint a Yettel biztosítja Magyarország leggyorsabb mobil letöltési sebességét, ami egyaránt jelzi technológiai erejét és a szolgáltatási minőség iránti elköteleződését. A mobilalapú otthoni internet szolgáltatások — amelyek gyors, rugalmas és telepítést nem igénylő alternatívát kínálnak — sikerére építve a Yettel most újabb nagy lépést tesz: portfólióját a közeljövőben vezetékes szélessávú szolgáltatással bővíti. A mobil- és vezetékes technológiák integrációja szélesebb választási lehetőséget biztosít, és lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egyetlen szolgáltatótól, következetesen magas minőségben kapják meg a számukra leginkább megfelelő megoldást.

Az együttműködés révén a Yettel összességében jóval nagyobb földrajzi területen és szélesebb ügyfélkör számára tud gigabites sebességű internetet biztosítani a mobiltechnológia mellett vezetékes hálózaton egyaránt. Ez a lépés tovább erősíti a Yettel piaci pozícióját, és megerősíti hosszú távú elköteleződését az innováció, a rugalmasság és az ügyféligények vezérelte fejlesztések iránt.

„A Yettel sikeresen valósította meg mobilközpontú stratégiáját azzal, hogy díjnyertes 5G-hálózatán mobil-, TV- és otthoni internetszolgáltatásokat kínál. A most kezdődő 2Connect-partnerség hozzáférést biztosít számunkra a gigabites képességű vezetékes szolgáltatásokhoz, ami lehetővé teszi, hogy ügyfeleink már 2026 folyamán teljesen konvergens Yettel-megoldásokat vehessenek igénybe.” – mondta Igor Prerovsky, a Yettel vezérigazgatója.

