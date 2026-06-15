Váratlan döntést hoztak a Csányi-család cégbirodalmának milliárdos profitjáról

A 2025-ös céges beszámolók alapján Csányi Sándor családi alapítványában landolhatott volna az egyik legnagyobb osztalék. Erre korábban volt is példa: a 2023-as eredmények alapján 80 milliárd forint érkezett az Unity Vagyonkezelő Alapítvány számlájára.

Ha ekkora summa ezúttal nem is jöhetett volna össze, azért így is szép nagy számok szerepelnek a családi alapítvány tulajdonában lévő Bonitás 2002 Zrt. céges beszámolójában, amiből kiderül: 28,9 milliárd forint profittal zártak, de osztalékot nem fizetnek. Ez a május 29-én meghozott alapítói határozatból olvasható ki, amit Csányi Sándor fiai írtak alá, mint az Unity Vagyonkezelő Alapítvány kuratóriumi tagjai.

Tehát a 28,9 milliárd forintos nyereség (adózott eredmény) inkább a cég saját tőkéjét növelte tovább 147,2 milliárd forintról 176,1 milliárd forintra. A profit leginkább a leánycégektől kapott osztalékból jött össze.

A Bonitás 2002 Zrt. alá közel 30 cég tartozik, rajta keresztül a komplett Bonafarm-csoport, az ország egyik meghatározó élelmiszergazdasági vállalatcsoportja is bekerült a családi vagyonkezelő védelme alá. Már a Hungerit Holding Kft.-nek sem Csányi Sándor a tulajdonosa, hanem az alapítvány.

Az egyik legnagyobb osztalék a KITE Zrt. felől érkezik, Magyarország legnagyobb agrárintegrátori vállalata 4 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá.

Csányi Sándor elégedett lehet a számokkal

Fotó: MTI

Nagyjából 2022 végén kezdték el átcsoportosítani a vagyonukat vagyonkezelő alapítványokba a magyar milliárdosok. Az elsők között volt Csányi Sándor, aki 2022 végén alapította meg a Unity Vagyonkezelő Alapítványt, amelynek ügyvezetésében és kurátorai között név szerint felbukkannak az OTP-elnök gyerekei. Néhány kivételtől eltekintve a család valamennyi cégét beterelték az alapítvány tulajdonába, amely így százmilliárdok felett diszponálhat.

A kevés kivételek egyike a Digital Innovation and Solution Kft., ennek a 2024-ben alapított cégnek változatlanul Csányi Sándor személyesen a 80 százalékos tulajdonosa. Lapunk írta meg még 2024-ben, hogy nem verték nagydobra, de Csányi Sándor új cége megkötötte az év egyik legfontosabb üzletét, amelynek eredményeként a leginkább bankárként vagy a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökeként ismert milliárdoshoz került a Szitakötő-rendszer. A Gazdasági Versenyhivatal ugyanis engedélyezte, hogy a Csányi Sándor többségi és szintén milliárdos Nagy György kisebbségi tulajdonában lévő Digital Innovation and Solution Kft. összefonódjon a GVSX Szolgáltató Kft. eddigi egyedüli tulajdonosával.

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A Szitakötő-rendszer egy nagyszabású, központosított magyarországi térfigyelő és adatgyűjtő rendszer. Lényege, hogy az ország közterületein, autópályáin és a tömegközlekedési eszközökön található kamerák tízezreit (egyes becslések szerint akár 35 ezer kamerát) egyetlen, egységes informatikai hálózat köti össze. Ez a cég szellemi alkotásának minősülő rendszer, az alkalmazás szerzői jogi védelem alatt áll, a szoftver forráskódjával kizárólag ők rendelkeznek, ezért a szoftver fejlesztését csak a GVSX Kft. tudja elvégzni.

2025-ben cégünk a GVSX Kft. 50 százalékos részesedésért 1 milliárd 63 millió forint összeget fizetett

- derül ki a Digital Innovation and Solution Kft. (DIS) beszámolójából.

A társaságnak még több, remekül teljesítő informatikai cég is a résztulajdonában van, például a CanalCom, amely szennyvízhálózatba telepített optikai hálózatok tervezésével, kivitelezésével, értékesítésével, bérbeadásával, üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozik. Végeredményben a Csányi Sándor többségi tulajdonában lévő DIS 1,1 milliárd forintos nyereséggel zárt, de osztalékot nem fizetett.