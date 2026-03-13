6p

Makró Állami támogatás Bank Hitel Otthon Start

Váratlan fordulat a babaváró hiteleknél

Csökkenni kezdett a hitelálomány, ilyen még nem volt. Az Otthon Start sem hozott fordulatot.

Ha minimális mértékben is, de már csökkent januárban a babaváró hitel állománya, amire eddig nem akadt példa a támogatott konstrukció eddigi, hat és fél éves történetében – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. A babaváró-portfólió zsugorodásában a fokozatosan csökkenő érdeklődés mellett szerepet játszhat az is, hogy az igénylők egyre nagyobb része válik jogosulttá a tartozás egy részének, vagy egészének elengedésére is.

Lényeges fordulat történt januárban a babaváró hitel eddigi, hat és fél éves történetében: nem egészen egymilliárd forinttal ugyan, de már zsugorodott a bankok könyveiben nyilvántartott portfólió – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. A támogatott hitel állománya – teszi hozzá – éves alapon még 2,5 százalékkal emelkedett, ám ez az ütem is jóval elmaradt a teljes lakossági hitelportfólió több mint 15 százalékos bővülésétől.

Az Otthon Start sem hozott fordulatot

A 2019 júliusa óta elérhető babaváró hitel szempontjából 2020. volt az eddigi rekordév: akkor 63,6 ezer új szerződést kötöttek a bankok, 618,4 milliárd forint értékben. Azóta viszont fokozatosan csökkent a kereslet a támogatott konstrukció iránt, és tavaly már csak 231,1 milliárd forint összegben kötöttek új szerződéseket a gyermekvállalásra készülő házaspárok – ez egyébként 10,8 százalékos visszaesést jelentett a megelőző évhez képest.

„A babaváró hitel iránti keresletnél az eddigi tapasztalatok szerint az Otthon Start hitel múlt év szeptemberi megjelenése sem hozott érdemi növekedést, sőt, a január az eddigi egyik leggyengébb hónapnak számít a 14,1 milliárd forintnyi új szerződés alapján”

– emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Ezzel együtt – teszi hozzá – a babaváró hitel jelentőségét egyáltalán nem szabad lebecsülni, hiszen hat és fél év alatt közel 290 ezer új szerződést kötöttek az arra jogosultak, csaknem 2 900 milliárd forint értékben. Az állomány alapján pedig a babaváró hitel a második legfontosabb hiteltermék a lakossági piacon: bár a részesedése mostanra 17,4 százalék környékére olvadt a portfólióban, 2024. elején még 20 százalék felett is mozgott.

Nem csak a szerényebb érdeklődés állhat a háttérben

Az állomány egyre lassabb növekedéséhez, majd a kezdődő zsugorodásához viszont nem csak az új szerződések mennyiségének csökkenése járult hozzá Barát Mihály szerint: a babavárónál ugyanis a második gyermek születése után a még fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek érkezésekor pedig a teljes tartozást átvállalja az állam, ami az idő előrehaladtával egyre több szerződésnél válik aktuálissá.

A babaváró hitel ugyanakkor – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója – változatlanul az egyik legvonzóbb támogatott konstrukció a piacon, hiszen a gyermekvállalásra készülő házaspároknak öt éves türelmi időt biztosít a szabályozás, és már az első gyermek érkezésével kamatmentessé válik az egyébként teljesen szabad felhasználású, legfeljebb 11 millió forint összegű hitel.

„A babaváró iránti, fokozatosan csökkenő kereslet tehát nem azzal magyarázható, hogy ne lenne elég vonzó a konstrukció, hanem inkább azzal, hogy az idő előrehaladtával fokozatosan szűkül az életkori korlátoknak, és egyéb feltételeknek megfelelő potenciális ügyfelek köre”

– véli Barát Mihály.

A bankok lelkesedése töretlen, repkednek az ajándékpénzek

A BiztosDöntés.hu adatai szerint a támogatott konstrukciót változatlanul gáláns kedvezményekkel kínálják a pénzintézetek, sok esetben nagyobb összegű, egyszeri jóváírás mellett. Ennek az lehet az oka, hogy a babaváró hitel közönsége nagyon értékes a bankok szempontjából: a tapasztalatok szerint jellemzően magasan képzett, jó jövedelmi helyzetű párok igénylik a konstrukciót, akiknél számítani lehet arra, hogy nagy számlaforgalmat bonyolítanak, és persze később egyéb hiteltermékeket is igénybe vesznek.

A Gránit Bank akár 260 000 forint egyszeri jóváírást is ad a babaváró hitel mellé: ez abban az esetben lehetséges, ha a házaspár mindkét tagja számlát is nyit a pénzintézetnél. Magáért a hitel felvételéért 180 000 forint egyszeri jóváírás jár. A Gránit Banknál a babaváró hitel online igényelhető, a szerződéskötés pedig Videóbankon keresztül is lehetséges.

A MagNet Bank 150 000 forintos egyszeri jóváírást kínál a hitel mellé: ennek feltétele, hogy az igényelt összeg érje el a 8 millió forintot, és a házaspár mindkét tagja vezessen számlát a pénzintézetnél.

Az OTP Banknál szeptember óta a babaváró hitelhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás kiterjed az ügyletben szereplő adóstársra is a bank honlapján szereplő tájékoztató szerint. A kiterjesztés vonatkozik a korábban megkötött, illetve a szeptember elseje utáni szerződésekre is.

Az Ersténél 150 000 forintos kedvezmény jár a babaváró hitel mellé, ha annak összege a maximálisan igényelhető, 11 millió forint, és az igénylő pár legalább egyik tagja „aktív” lakossági számlával is rendelkezik a pénzintézetnél. A kölcsön mellé „babaváró csomaggal” igényelhető az Erste Max hitelkártya: itt egy évig az öt vezető bababoltban történt vásárlások után adnak 10 százalék kedvezményt.

A K&H 100 000 forint jóváírást ad, ha az igényelt hitel összege 11 millió forint, és az egyéb feltételeket is teljesítik az igénylők. További 60 000 forint egyszeri jóváírás jár akkor, ha csoportos hitelfedezeti életbiztosítást is kötnek a hitelhez kapcsolódóan.

Az MBH Banknál a 130 000 forintos, egyszeri jóváírás mellé 50 000 forint értékű Brendon ajándékkártyát is adnak akkor, ha a hitel összege eléri a 10 millió forintot.

A Raiffeisen Banknál 150 000 forint egyszeri jóváírást kínálnak a babaváró hitelhez. A következő hat hónap alatt további, összesen 120 000 forint járhat emellett akkor, ha a házaspár mindkét tagja új ügyfélként nyit számlát, és teljesülnek a kért feltételek is.

Az UniCredit Bank és a CIB Bank egyaránt 180 000 forint egyszeri jóváírással kínálja a babaváró hitelt.

