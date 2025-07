Váratlan fordulat: problémák Tiborcz Istvánék legújabb vásárlása körül

A G7 arról ír, hogy banki jóváhagyás hiánya miatt nem sikerült lezárnia a Tiborcz István többségi tulajdonában álló Waberer’s Nyrt. a GYSEV Cargo 62,5 százalékos tulajdonrészének megvásárlását célzó ügyletét.

Az eladást már 7 hónapja bejelentették, és az idei első félév végére várták a tranzakció lezárását, azonban egyelőre késik a bejelentés. A cégnél a portál kérdésére elmondták, hogy az adásvétel feltételeinek döntő többsége már teljesült, az ilyen típusú ügyleteknél megszokott banki és hatósági jóváhagyási folyamat van még folyamatban.

A háttérben az lehet, hogy az ügylethez az többek között az Európai Beruházási Bank (EBB) jóváhagyása is kell, ugyanis az anyavállalat GYSEV jelentősen el van adósodva.Márpedig a jól menő áruszállítási leányvállalat eladása a hitelek megtérülését is veszélyezteti.

Kapcsolódó cikk Lázár János nagyon kinézte magának a GYSEV-et, bedobott egy trükköt Pórul jártak az osztrákok.

Az is problémát okozhat, hogy az ügylet lezárásához a GYSEV-ben szintén tulajdonrésszel rendelkező osztrák fél jóváhagyására is, márpedig az osztrákok a közgyűlésen annó az eladás ellen szavaztak, sőt bírósági úton is megpróbálták megakadályozni az ügyletet, sikertelenül.

Ha beleütközik ezekbe a problémákba, a magyar államnak a GYSEV Cargo értékesítéséhez át kellene alakítania az összesen 58 milliárd forintnyi hitelszerződéseket, és kezességet kellene vállalnia vagy fedezetet biztosítania – ez pedig komoly kockázatokkal és költségekkel járhat az állam számára.