Váratlan fordulat történt az Ausztriában dolgozó magyarokkal

Nem pörög a síszezon úgy, mint korábban.

Elmaradt a várakozástól az Ausztriában dolgozó magyarok száma 2026 januárjában

írja cikkében laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár az osztrák munkaügyi minisztérium foglalkoztatási hivatala, az Ams adataira hivatkozva.

Míg decemberben jelentős arányban, több mint ötezer fővel, mintegy 4,6 százalékkal emelkedett a foglalkoztatott honfitársaink száma, addig az év kifejezetten gyengén indult ebből a szempontból: 131 507-en dolgoztak hagyományos munkaszerződéssel.

Ez meglepően alacsony növekedés, különösen ahhoz viszonyítva, hogy 2024 decembere és 2025 januárja közt 127,2 ezerről 129,8 ezerre emelkedett a kint dolgozó magyarok száma, ez valamivel több mint 2 százalékos plusz. Ezzel szemben az egy évvel később mért 131 507 fős létszám mindössze 0,32 százalékos emelkedést jelentett a decemberi szinthez képest. A gyakorlatilag hibahatáron belül eső növekedést még érdekesebbé teszi azt, hogy a január egyértelműen az osztrák munkavállalás főszezonjának számító síszezonba esik.

Hány magyar dolgozott összesen az év elején Ausztriában?

A tárca emellett ismételten közzétette azoknak a magyaroknak a számát is, akik eltérő jogi helyzetben vállaltak munkát, így például részmunkaidőben foglalkoztatták őket, vagy szabadúszó szerződés keretében dolgoztak.

  • szabadúszó szerződésekkel foglalkoztatottak: 176 fő
  • részmunkaidőben foglalkoztatottak: 7014 fő
  • részmunkaidőben szabadúszó szerződésekkel foglalkoztatottak: 274 fő
  • önfoglalkoztatók: 10 083 fő (itt a legfrissebb adat decemberi, de az általános foglalkoztatási tendenciákat figyelembe véve januárban feltehetőleg ezen a téren is stagnált vagy csak minimálisan emelkedett a kint dolgozók száma).

Az összes foglalkoztatási formát figyelembe véve így 2026 januárjára még inkább megközelítette a 150 ezret az Ausztriában dolgozó magyarok száma összesen, de az álomhatárt nem sikerült elérni.

Németek és magyarok

Januárban is meghatározó szerepet töltöttek be a magyar munkavállalók az osztrák munkaerőpiacon. A foglalkoztatotti jogviszonyban álló 131 507 magyar állampolgárnál csak Németországból érkeztek többen Ausztriába dolgozni, az ő létszámuk mintegy 137 580 fő volt. A harmadik helyen a románok álltak: januárban 76 572-en vállaltak munkát az országban.

