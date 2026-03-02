Váratlan fordulat történt az Ausztriában dolgozó magyarokkal

Elmaradt a várakozástól az Ausztriában dolgozó magyarok száma 2026 januárjában

– írja cikkében laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár az osztrák munkaügyi minisztérium foglalkoztatási hivatala, az Ams adataira hivatkozva.

Míg decemberben jelentős arányban, több mint ötezer fővel, mintegy 4,6 százalékkal emelkedett a foglalkoztatott honfitársaink száma, addig az év kifejezetten gyengén indult ebből a szempontból: 131 507-en dolgoztak hagyományos munkaszerződéssel.

Ez meglepően alacsony növekedés, különösen ahhoz viszonyítva, hogy 2024 decembere és 2025 januárja közt 127,2 ezerről 129,8 ezerre emelkedett a kint dolgozó magyarok száma, ez valamivel több mint 2 százalékos plusz. Ezzel szemben az egy évvel később mért 131 507 fős létszám mindössze 0,32 százalékos emelkedést jelentett a decemberi szinthez képest. A gyakorlatilag hibahatáron belül eső növekedést még érdekesebbé teszi azt, hogy a január egyértelműen az osztrák munkavállalás főszezonjának számító síszezonba esik.

Hány magyar dolgozott összesen az év elején Ausztriában?

A tárca emellett ismételten közzétette azoknak a magyaroknak a számát is, akik eltérő jogi helyzetben vállaltak munkát, így például részmunkaidőben foglalkoztatták őket, vagy szabadúszó szerződés keretében dolgoztak.

szabadúszó szerződésekkel foglalkoztatottak: 176 fő

részmunkaidőben foglalkoztatottak: 7014 fő

részmunkaidőben szabadúszó szerződésekkel foglalkoztatottak: 274 fő

önfoglalkoztatók: 10 083 fő (itt a legfrissebb adat decemberi, de az általános foglalkoztatási tendenciákat figyelembe véve januárban feltehetőleg ezen a téren is stagnált vagy csak minimálisan emelkedett a kint dolgozók száma).

Az összes foglalkoztatási formát figyelembe véve így 2026 januárjára még inkább megközelítette a 150 ezret az Ausztriában dolgozó magyarok száma összesen, de az álomhatárt nem sikerült elérni.