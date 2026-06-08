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Makró Céges beszámolók Mészáros Lőrinc Száraz István

Váratlanul véget ért Mészáros Lőrinc és Száraz István szárnyaló üzleti kapcsolata

Vég Márton
Vég Márton

Pont akkor szállt ki Matolcsy Ádám barátja a cégből, amikor a legjobb évén van túl a társaság. 

Már nem tulajdonostárs Mészáros Lőrinc és Száraz István – derül ki az Opten nyilvános adatbázisából. A két milliárdosnak 2023 tavasza óta volt szoros üzleti kapcsolata, amikor Száraz István, Matolcsy György fiának, Ádámnak a barátja bevette maga mellé a leggazdagabb magyart a 2016 januárjában alapított Core Solutions Kft.-be. Mészáros Lőrinc érdekeltsége, a Talentis Group Zrt. 66,67 százalékos tulajdonrészt vásárolt meg a cégből. Az addigi egyetlen tulajdonosé, a Száraz István tulajdonában lévő Frank Digital Kft.-é maradt 33,33 százalékos részesedés.

Ennek lett most vége: május 27-e óta Száraz István cége már nem tulajdonos, helyette az OPM Capital Zrt. lett Mészáros Lőrinc társa a Core Solutions Kft.-ben. Persze nem került túl messze a programozó cég Száraz Istvántól, hiszen az OPM Zrt. tulajdonosa Takács Marcell, a korábbi, Száraz Istvánhoz és a Matolcsy-világhoz köthető befektetők képviselője, Száraz István egyetemi társa.

Száraz István vett és eladott is egy céget
Száraz István vett és eladott is egy céget
Fotó: Fotó: M2 Petőfi TV

Érdekes, hogy pont akkor szállt ki Matolcsy Ádám barátja a cégből, amikor a legjobb évén van túl a társaság. A 2025-ös beszámolója szerint a Core Solutions Kft. árbevétele megközelítette az egymilliárd forintot: 936 millió forint forgalommal zártak, ami közel a duplája a 2024-es 472 millió forintos árbevételnek. A profit is szépen megugrott: 2024-ben 83,4 millió forint profit jött össze, ezt sikerült 2025-ben 184,8 millió forintra feltornászni. Ezt pedig ki is vették a cégből.

A taggyűlés a jelen határozatával a beszámoló szerinti adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék terhére mindösszesen 184,8 millió magyar forint összegű osztalék kifizetéséről határoz. A taggyűlés megállapítja, hogy a számviteli törvény szerinti osztalékfizetés feltételei fennállnak, a kifizetés a társaság fizetőképességét nem veszélyezteti

– olvasható a taggyűlési határozatban.

A taggyűlést május 21-én tartották és a Mészáros-féle Talentis Group Zrt. mellett még a Száraz István-féle Frank Digital Kft. képviselte a tulajdonosokat. Május 27-től viszont a Frank Digital már nem volt tulajdonos. A társaság egyébként számítógépes programozással foglalkozik főtevékenységként, más tevékenységi kört be sem jegyeztek. A saját honlapjukon elérhető információk szerint a cég munkatársai kiterjedt kompetenciákkal rendelkeznek az elterjedt banki alaprendszerek fejlesztésével kapcsolatban, beleértve a legmodernebb technológiák és szoftverek ismeretét is. Korszerű integrációs megoldásaik pedig széles körben lefedik a nagyvállalatok igényeit, kezdve a magas teljesítményű alkalmazásoktól egészen a komplex folyamatok vezérléséig.

A Core Solutions minőségbiztosító üzletága az IT tesztelés területeit fedi le. Tesztmenedzsereink felelősek az átfogó bevezetési programok tesztelési feladatainak megtervezéséért, tesztelési módszertanok kidolgozásáért és hatékony alkalmazásáért, a tesztforgatókönyvek formai és tartalmi követelményeinek meghatározásáért, a minőségi kritériumok következetes betartásáért, valamint a teljes tesztelési folyamat nyomon követéséért

– olvasható a cég oldalán.

Tehát alapvetően bankoknak dolgozhatnak, ami abból is következhet, hogy a Core Solutions Kft.-nek nem mindig egyedül a Frank Digital volt a tulajdonosa: alapítója volt ugyanis a néhai MKB Bank (amely 2022 márciusában a Budapest Bankkal és a Takarékbankkal összeolvadva megalakította az MBH Bankot) is, mely egészen 2020 februárjáig a tulajdonosok között szerepelt.

Száraz István ugyanakkor nemcsak eladott, hanem vett is egy új céget: április közepe óta az övé a nagymarosi Zenekert Ellátóház Kft., amely üzletvezetési tanácsadással foglalkozik, de április végén felvették a tevékenységei közé az éttermi vendéglátást és a szálláshely-szolgáltatást is.

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