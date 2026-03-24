6p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Infláció Irán Magyar alapkamat MNB alapkamat Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Varga Mihály a kamatemelésről: minden opció az asztalon van

Imre Lőrinc
Az iráni háború nyomán elszabaduló energiaárak, a növekvő inflációs kockázatok és a régiós átlagnál nagyobb mértékben gyengülő forintárfolyam miatt nem okozott meglepetést a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. A döntés hátteréről és a hormuzi válság magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón számolt be.

Bár a Magyar Nemzeti Bank Monetáris tanácsa a legutóbbi, februári ülésén csaknem másfél év után kamatot csökkentett, március 24-én nem módosította a 6,25 százalékos irányadó rátát. 

A döntés nem okozott meglepetést, az elemzők ugyanis az iráni háború miatti energiaárrobbanás, a globális inflációs kockázatok növekedése és a feltörekvő piaci devizák ingadozása miatt számítottak a kamattartásra. Varga Mihály jegybankelnök a februári ülés után is hangsúlyozta, hogy nem indítanak monetáris lazítási ciklust, hanem maradnak az adatvezérelt megközelítésnél.

Nagyot rontott az MNB a növekedési, kisebbet az inflációs előrejelzésén

A kamatdöntés hátteréről Varga Mihály jegybankelnök 15 órától sajtótájékoztatón számolt be. Ezt megelőzően az MNB honlapján megjelent a döntést alátámasztó közlemény, amiben a jegybank azt írta, hogy a magyar GDP 2026-ban 1,7 százalékkal, 2027-ben 3,0 százalékkal, 2028-ban pedig 2,9 százalékkal emelkedhet. A decemberi jelentésében az MNB még jóval magasabb, 2,4 százalékos növekedést várt 2026-ra. 

Ami az inflációt illeti: a jegybank szerint a fogyasztóiár-index 2026 harmadik negyedévétől a toleranciasáv (4 százalék) fölé emelkedik, majd 2027 második felében tér vissza fenntarthatóan a jegybanki célra. Éves átlagban idén 3,8, 2027-ben 3,7 százalékon alakulhat az infláció. A decemberi inflációs jelentésben az MNB 2026-ra még alacsonyabb, 3,2 százalékos áremelkedési ütemet várt. 

Marad az adatvezérelt megközelítés

„A jegybank Monetáris Tanácsa elkötelezett a 3 százalékos inflációs cél fenntartható elérése mellett. Az iráni háború kitörésével jelentősen emelkedtek az energiaárak, romlott a pénzpiaci hangulat. Óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítésre van szükség, a kamatokról továbbra is körültekintően, adatvezérelten döntünk majd” – fogalmazott a jegybank elnöke. 

Varga Mihály hozzátette: a forint a régiós devizáknál nagyobb mértékben gyengült az iráni háború hatására. Ebben a magyar gazdaság jelentős energiaintenzitása és energiaimportja is nagy szerepet játszott. A jegybank elnöke hangsúlyozta, hogy kulcsfontosságú a pénzpiaci stabilitás. Majd arról is beszélt, hogy a 2022-es energiaválsághoz képest most érdemben erősebbek a magyar gazdaság fundamentumai. Ugyanakkor a bizonytalan környezet miatt az MNB felfelé mutató inflációs kockázatokat lát.

Varga Mihály jegybankelnök tájékoztatója a március 24-i kamatdöntő ülést követően
Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

Majd Varga kitért a 2022-es és a mostani energiaválság közötti különbségekre. Az orosz-ukrán háború kitörésekor a pénzpiacokat pénzbőség jellemezte, a jegybankok pedig épp akkor kezdtek el véget vetni a tartósan laza monetáris politika időszakának. 

„Ma kevésbé jellemzőek a fiskális élénkítő programok, a kamatkörnyezet is jóval szigorúbb. 2022-ben a keresleti és a kínálati oldal egyensúlytalansága volt jellemző a Covid utáni időszakban, míg most, a közelmúltban az élelmiszerárak tartós mérséklődését láttuk.Többletet mutat a folyó fizetési mérlegünk, a hazai gázimport árfolyammal szembeni védettsége magasabb, a háztartások fogyasztása pedig alacsonyabb, történt egy alkalmazkodás”

- sorolta a különbségeket Varga Mihály. Aki megemlítette a pozitív reálkamatot (vagyis, hogy az alapkamat magasabb az inflációnál, ez 2022 elején még nem volt jellemző) és a rekordszinten, 60 milliárd euró közelében lévő jegybanki devizatartalékot is.

A várható negatív gazdasági következmények közül Varga Mihály kiemelte, hogy az emelkedő energiaárak mérséklik a legfontosabb felvevőpiacaink keresletét. A Magyarországon termelésbe álló új ipari kapacitások viszont javítják a magyar export lehetőségeit. A magyar GDP 2026-ban 1,7 százalékkal, 2027-ben 3,0 százalékkal, 2028-ban pedig 2,9 százalékkal emelkedhet.

A hazai infláció februárban közel 10 éve nem látott szintre süllyedt. Ehhez az elmúlt évek egyik legalacsonyabb év eleji átárazása is nagymértékben hozzájárult. Eközben a lakosság jelenlegi infláció érzékelése 12,2 százalékról 9,9 százalékra, az egy évre előretekintő várakozása 8,2 százalékról 7,2 százalékra mérséklődött. A hormuzi válság miatt megugró energiaárak azonban a kedvező átárazási folyamatok ellen hatnak.

A jegybank szerint márciusban már magasabban alakulhatott az infláció, de az üzemanyagokra kivetett védett árak hatása tompítja az árindex felfutását. A jelenlegi jogszabályok szerint május végéig fennálló árrésstopok hatására idén alacsonyabb, jövőre magasabb lehet az áremelkedési ütem. Az infláció 2026-ban éves átlagban 3,8 százalékon, 2027-ben 3,7 százalékon alakulhat. 

„Többségében felfelé mutató inflációs és lefelé mutató gazdaságnövekedési kockázatok övezik az előrejelzésünket. A turbulens pénzpiaci környezetben őrizni kell a stabilitást, a geopolitikai események tartósságát és hatásait folyamatosan elemezni kell. A szigorú monetáris kondíciók fenntartását látjuk indokoltnak”

- zárta gondolatait Varga Mihály. 

A kamatemelésről kérdeztük Varga Mihályt

Az Mfor a sajtótájékoztató végén azt kérdezte Varga Mihálytól, hogy milyen esetben gondolkodna el a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa egy esetleges kamatemelés lehetőségéről. „Adatvezérelt üzemmódban vagyunk, a rendelkezésre álló lehetőségeket ennek megfelelően vizsgáljuk. Minden opció az asztalon van” – válaszolta a jegybank elnöke.

A közel-keleti válság és a Hormuzi-szoros blokádja miatt egyébként a jegybank már beavatkozott egy nemkonvencionális eszközzel, amikor a forint további gyengülésének megakadályozása érdekében bejelentette, hogy a következő időszakban biztosítja a hazai energiakereskedők részére az import kifizetéséhez szükséges devizát. 

Majd Varga Mihály megismételte, hogy nem lehet összevetni a mostani helyzetet a 2022-essel. „Most pozitív a reálkamat, jóval alacsonyabb az infláció, magasabb a jegybank devizatartaléka és stabilabb az árfolyam is.” 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG