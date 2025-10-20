Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

6p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró A költségvetés helyzete Alapítvány Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Varga Mihály: a vagyonmentés a cél az MNB-alapítványoknál

mfor.hu

Nagyobb kárt okozna a megszüntetés. Varga Mihály az euró bevezetéséről is beszélt a parlamenti bizottság előtt.

A Magyar Nemzeti Bank elmúlt félévben folytatott kiszámítható monetáris politikája elősegítette az infláció fokozatos közeledését a 2-4 százalékos jegybanki toleranciasávhoz – mondta Varga Mihály jegybankelnök az Országgyűlés Gazdasági bizottságának hétfői ülésén.

Hozzátette: az irány jó, azonban mind a belföldi, mind pedig a globális folyamatok arra figyelmeztetnek, hogy az óvatosságot továbbra is fenn kell tartani, különös figyelemmel az inflációt befolyásoló tényezőkre – jelezte. Megjegyezte: a 2024-es év teljes egészében a jegybank előző vezetésének idejére esik.

Felidézte: már a tavaly decemberi elnökjelölti meghallgatáson is azt az álláspontot képviselte, hogy az MNB-nek a transzparens működés mellett a törvényben meghatározott alapmandátumára kell koncentrálnia, amely az árstabilitás elérése és fenntartása, a stabilitásorientált monetáris politikával, kiszámítható befektetési környezet fenntartásával. Közölte: az átláthatóbb működés érdekében az új jegybanki vezetés hivatalba lépését követően új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadtak el. Júniusban az igazgatóság elfogadta a 2025-ös pénzügyi terv módosítását, és 10 százalékkal csökkentették a működési költségeket. Áttekintették az ingatlanok hasznosítását is, ahogy az alapfeladat ellátására összpontosítás, illetve az egyéb tevékenységek mérséklése magával hozta a személyi állomány racionalizálását, így a dolgozók létszáma 15 százalékkal csökkent – sorolta.

Varga Mihály beszámolója szerint késlekedés nélkül hozzáláttak a jegybanki alapítványok működésének felülvizsgálatához is, az alapítvány új vezetése megtette a szükséges feljelentéseket, jelenleg az ügyészség nyomoz. Megemlítette azt a feljelentést is, amelyet az MNB a múlt héten a Szabadság téri székház felújításához kapcsolódóan nyújtott be.

Kezdeményezték egy új, nemzetközi alelnökség létrehozását az MNB-ben, hogy a monetáris politika nemzetközi összefüggései megfelelő súlyt képviseljenek a jegybanki tevékenységben. Megjegyezte, hogy az MNB vezetői és szakértői több mint 320 nemzetközi testület munkájában vesznek részt, magas színvonalat képviselnek a nemzetközi kutatómunkában. Összegzése szerint a jegybank vezetése az elmúlt fél évben az előzetesen megfogalmazott világos célok mentén haladt. A jövőben ugyanezt tervezik az árstabilitás biztosítása, az infláció leszorítása, valamint a magyar gazdaság fenntartható fejlődése érdekében – húzta alá.

Az MNB 2024-es évről szóló üzleti jelentését ismertetve közölte azt is, hogy a 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, az infláció 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult.

Kérdések és válaszok

Csárdi Antal (Független) kérdésére, hogy ki ellen és hány feljelentést tettek, azt felelte, hogy a jegybank független intézmény, a folyamatban lévő nyomozásra vonatkozó kérdéseket az illetékes hatóságoknak kell feltenni. Az alapítványnak új vezetése van, akik teszik a dolgukat. A jegybank elkötelezett az átlátható működés mellett, ezért jelöltek ki új vezetést az alapítványhoz, így az ingatlanokkal kapcsolatban ők az illetékesek.

Az a cél, hogy az alapítványok megszűnjenek – válaszolta, azonban „a céghálót látva a megszűnés több kárt okozna”, így a vagyonmentést célozzák.

Arra a kérdésre, hogy mekkora lehet a GTC-nél és az Ultimánál bekövetkezett vagyonvesztés, Varga azt felelte: ez egy elméleti kérdés, „nem tudjuk ma pontosan megítélni, hogy a történet végén lesz-e veszteség, nem lesz veszteség.

Tordai Bence szintén a jegybanki alapítvány felelőtlen gazdálkodásáról tett fel kérdéseket, többek között azt is, hogy indítanak-e polgári pereket a korábbi vezetők ellen az anyagi kár megtérítésének érdekében, és hogy érez-e Varga Mihály személyes felelősséget azért, mert korábban az országgyűlés tagjaként megszavazta azt a törvényt, ami lehetővé tette, hogy a jegybanki vagyont alapítványokba szervezzék. Varga szerint a parlament korábban jó döntést hozott, hasznos és jó célt szolgálhattak volna az alapítványok, de a döntéshozóik visszaéltek ezzel.

Mellár Tamásnak (Párbeszéd) az euró bevezetését felvető kérdésére közölte: rövid távon az államháztartásnak teljesítenie kell az euró bevezetésének feltételeit. A bevezetést nem a jegybank dönti el, ha a feltételek teljesülnek, akkor napirendre kerülhet a kérdés. A jegybank nyereségességéről vagy veszteségességéről szóló képviselői kérdésre közölte: a hatályos jogszabályoknak megfelelően gazdálkodnak.

Tordai Bence (Párbeszéd) felvetésére, hogy terheli-e a felügyelőbizottságot (FB) felelősség a jelentős anyagi károk megelőzése terén, közölte: az új vezetés a beruházásoknál felülvizsgálatot rendelt el, az ingatlanportfólió felülvizsgálata folyamatban van; az FB végzi a munkáját, a jegybank az egyik legjobban ellenőrzött intézmény.

Tordai arról is érdeklődött, hogy a Szabadság téri székház ügyében melyik szervezet keretein belül történt hivatali visszaélés, és hogy terheli-e Varga szerint az MNB felügyelőbizottságát felelősség azért, hogy nem vette észre az alapítványi vagyon körüli problémákat korábban. Varga azt felelte, a hivatali visszaélés érintettje az ingatlanok kezeléséért felelős kft., a felügyelőbizottság a maga részéről végzi a munkáját. A jegybanki intézmények az állam intézményei között a legjobban ellenőrzöttek közé tartoznak, szerinte ez garanciát jelent arra, hogy jól végzik a feladatukat.

Dávid Ferenc (DK) kérdésére, miszerint nem okoz-e elviselhetetlen terhet a költségvetésnek a hosszú távú vállalati hitelezés támogatása, Varga Mihály azt mondta, ebben nem lát veszélyt, mivel eddig is működött, hogy 18 vállalati hitelezést támogató programhoz biztosított támogatást a kormányzat.

Bizottság hétfői ülésén 12 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a jelentésről szóló határozattervezetet.

(via MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szinte már könyörög Szijjártó Péter az orosz olajért

Szinte már könyörög Szijjártó Péter az orosz olajért

Szívből kéri az uniós vezetőket, hogy ne vágják el Magyarországot az orosz energiától.

Ember nem tudja követni, hány cége van Mészáros Lőrincnek

A leggazdagabb magyar céghálója állandó mozgásban van.

Az autósok dörzsölhetik a tenyerüket: itt a friss jóslat a benzinkutakról

Az autósok dörzsölhetik a tenyerüket: itt a friss jóslat a benzinkutakról

Szépen csordogál lefelé az üzemanyagok ára a magyar benzinkutakon.

Zelenszkij újra üzent: ideje Amerikára cserélni az oroszokat

Zelenszkij újra üzent: ideje Amerikára cserélni az oroszokat

Az ukrán elnök szerint az USA annyi olajat és gázt ad, amennyi csak kell.

Havi 7,8 milliót is lehetett keresni Hajdúböszörményben az előző polgármester idejében

Hajdúböszörmény súlyos örökséget kapott a fideszes városvezetéstől.

Nagy Márton felkavarta az állóvizet, de mit lép erre Varga Mihály?

Nagy Márton felkavarta az állóvizet, de mit lép erre Varga Mihály?

Látványosan elkezdte óvni a forintárfolyamot a Magyar Nemzeti Bank, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter forintgyengülést okozó váratlan mondatai után a jegybanki vezetők aktívan „kezelték” a tárcavezető szavait. Nem csoda, hiszen a monetáris transzmisszióban a kamatcsatorna szerepe az államilag támogatott hiteleknek köszönhetően tovább zsugorodott, felértékelődött tehát az árfolyamcsatorna – vélik a lapunk által megkérdezett szakértők. Ennek ellenére kamatvágásra sem októberben, sem a jövő év közepéig nem látnak esélyt az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakemberek.

Több mint félmilliárdból épült magányos körforgalom várja a kormány lépését Zalában

Több mint félmilliárdból épült magányos körforgalom várja a kormány lépését Zalában

Egy konténerterminálnak, és egy logisztikai központnak kellett volna felépülnie 2023-ig, de egy vasúti fejlesztés elmaradása miatt még el sem kezdődött az építkezés. Azt sem tudni még, hogy a vasútépítéshez tartozó tendert ki nyerte.

Milliárd dolláros biznisz lett a kisállatoknak szóló okoseszköz

Milliárd dolláros biznisz lett a kisállatoknak szóló okoseszköz

Egyre többen vesznek automata etetőt, itatót, vagy GPS-es nyakörvet a kisállataiknak. A piac főleg Nyugat-Európában pörög, de Magyarországon is felfuthat a következő években.

Csigatempóban csökken a benzinár

Csigatempóban csökken a benzinár

Folyamatosan esik az olaj ára, amely a héten már a 60 dolláros szinthez közelített, ám az üzemanyagárak alig változtak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint ezt a folyamatot előbb-utóbb a benzin és a gázolaj árának is követni kellene, bár tény, hogy a finomított termékek ára Európa más országaiban is csak lassan csökken.

Első alkalom: kirakták a NER szűrét az értékes budai területről

A II. kerület olyat csinált, amit eddig még senki: visszavette a területét egy NER-es cégtől.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168