Varga Mihály: az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez

„Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal és 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik” – idézi Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének szavait az MTI. Úgy látja, ez annak is köszönhető, hogy az MNB az elmúlt egy évben megerősítette nemzetközi kapcsolatait.

A jegybankelnök az ECOFIN (az európai uniós gazdasági- és pénzügyminiszterek, valamint jegybankelnökök) informális ülésén beszélt a magyar tartalékokról. Elmondta azt is, hogy a rövid és középtávú európai növekedési kilátásokat jelentős bizonytalanság terheli, miközben a közel-keleti konfliktus további gazdasági kockázatokat jelent.

Varga szintén az elmúlt év eredményének tudja be, hogy a magyar inflációt sikerült a jegybanki toleranciasávba mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig a 410 forint körüli korábbi szinthez képest már tartósan 360 forint alá erősödött. A jegybankelnök arra is kitért, hogy az MNB célja, hogy Magyarország megfelelően felkészült, versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez.

„A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormányzatnak a maastrichti kritériumok teljesítésében” – tette hozzá.