Varga Mihály

Varga Mihály: az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez

A jegybankelnök azt ígérte, az MNB konstruktív partnere lesz a kormányzatnak.

„Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal és 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik” – idézi Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének szavait az MTI. Úgy látja, ez annak is köszönhető, hogy az MNB az elmúlt egy évben megerősítette nemzetközi kapcsolatait.

A jegybankelnök az ECOFIN (az európai uniós gazdasági- és pénzügyminiszterek, valamint jegybankelnökök) informális ülésén beszélt a magyar tartalékokról. Elmondta azt is, hogy a rövid és középtávú európai növekedési kilátásokat jelentős bizonytalanság terheli, miközben a közel-keleti konfliktus további gazdasági kockázatokat jelent.

Varga szintén az elmúlt év eredményének tudja be, hogy a magyar inflációt sikerült a jegybanki toleranciasávba mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig a 410 forint körüli korábbi szinthez képest már tartósan 360 forint alá erősödött. A jegybankelnök arra is kitért, hogy az MNB célja, hogy Magyarország megfelelően felkészült, versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez.

„A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormányzatnak a maastrichti kritériumok teljesítésében” – tette hozzá.

Az euró és a dollár olcsóbb, a svájci frank drágább lett a hosszú hétvége előtt

Erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben pénteken, a svájci frankhoz képest viszont gyengült. Napközben járt 360 felett is az euró-forint árfolyam, este 358,54-es szinten áll.

Új elnököt választott a Magyar Közgazdasági Társaság

Megnyerné az egyesület számára a fiatalokat, és hangsúlyosabban keresne válaszokat a legégetőbb társadalmi, gazdasági, geopolitikai kérdésekre Hegedüs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság megválasztott elnöke. A főtitkári székben Nagy Gábor Miklós váltja.

Egyre több az idős hajléktalan, nem tudják fizetni a rezsijüket

Elkészítette friss kutatását a Február Harmadika munkacsoport a hajléktalanok élethelyzetéről. Egyre több a hetven év feletti ember, akinek nincs megfelelő lakhatása: sokan nem tudják fizetni a rezsijüket, vagy a kórházak ápolási részlegeiről kerültek az utcára.

Remélhetőleg elértük a gödör alját és innen már csak felfelé visz az út

Makrogazdasági elemzők értékelték azt, hogy a beruházások immár három és fél éve csökkennek, igaz, az idei első negyedévben már az előzőekhez képest kisebb, szinte alihg észrevehető mértékben.

Az euróhoz erősen ki kell lépnünk a komfortzónánkból – Interjú

Erős befektetői bizalom mutatkozik Magyarországgal, a magyar eszközökkel szemben a választások óta. Ezt leginkább a Tisza Párt erősebb európai arcéle és az eurózónához való csatlakozás ígérete támogatják. Ugyanakkor most, hogy munkába állt az új kabinet, a fiskális politika oldaláról is fel kell építeni a bizalmat, hogy az tartós maradhasson – többek között erről beszélt a lapunknak adott interjúban az MBH Befektetési Bank Brókeri, Nemzetközi és Letétkezelési sales ügyvezető igazgatója. Demjén Ottó szerint adott esetben fájdalmas lépéseket is be kell vállalni, hogyha egyszer euróval szeretnénk fizetni Magyarországon.

Varga Mihály nyitott a Magyar Péterrel való találkozásra

Eredményesen működött az utóbbi több mint egy évben az alapfeladatai ellátására összpontosító Magyar Nemzeti Bank (MNB) – mondta Varga Mihály jegybankelnök a Kell még mondanom valamit, Ildikó? podcast csütörtöki adásában.

Újabb magyar nagyvárosokban indul el az Uber

Az Uber tovább bővíti magyarországi jelenlétét: május végén két újabb vidéki nagyvárosban, Pécsen és Kecskeméten is elindul a szolgáltatás. Az indulást mindkét helyszínen kedvezményes utazást kínáló hétvégi promóció kíséri, a vállalat pedig a jövőben további hazai városokban is megjelenne.

Bizalmi vagyonkezelés: ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket

A kormány szigorítaná a bizalmi vagyonkezelés adóelőnyeit, de magát a jogi eszközt megtartaná. Az igazi kérdés: hogyan lehet úgy kiszűrni az adótrükközést, hogy közben ne csapja agyon a szabályozás azokat a családi konstrukciókat is, amelyek valóban a generációváltást vagy a vagyon hosszú távú megőrzését szolgálják? Dr. Horváth Balázs az SQN Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja szerint a kérdés sokkal összetettebb, mint sejtenénk.

Szavazzon! Mekkora legyen a vagyonadó Magyarországon?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

