Varga Mihály behúzta a kéziféket

Zsinórban immár a 13. alkalommal döntött úgy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, hogy nem változtat az alapkamaton. Az októberi kamatdöntő ülésen is a korábbi 6,5 százalékos szinten hagyták az irányadó rátát, ahogyan azt a piac is várta. Utoljára tavaly szeptemberben csökkent a magyarországi alapkamat, azóta nem nyúlt hozzá az MNB.

„A várakozások szerint nem változtatnak majd a jelenleg 6,5 százalékos alapkamaton. Mi továbbra is arra számítunk, hogy az MNB az idén nem nyúl a kamatokhoz; az elemzők

többsége is ezt valószínűsíti, a piaci árazás azonban nem tart lehetetlennek egy idei kamatvágást„ – olvasható az OTP elemzési központ mai hírlevelében. Hasonló előrejelzés jelent meg az Erste Befektetési Zrt. honlapján is. „A mai napon a hazai jegybankra figyelünk: kamatdöntésre készül az MNB, ahol nem fog változni az alapkamat. Várhatóan az üzenetek sem fognak érdemben revízió alá esni. Számos friss fejlemény mellett a forint szempontjából továbbra is a kamatelőny a legfontosabb tényező” – írták a brókercég szakértői.

Az MNB óvatossága indokolt, hiszen az inflációs cél elérése nem könnyű feladat. A legutolsó, augusztusi inflációs adat 4,3 százalékos volt, meghaladta a jegybank toleranciasávjának felső határát. Sok szakértő már csak 2027-ben számít arra, hogy a jegybank toleranciasávjába, 2-4 százalék közé kerül tartósan az áremelkedés üteme.

Jelenleg a választásokat megelőző osztogatás, a kikényszerített minimálbéremelés, valamint az árrésstopok, illetve azok előbb-utóbb várható kivezetése is azzal a kockázattal jár, hogy emelkedni fog az infláció. Jó hírek is vannak persze, az S&P nem minősítette le Magyarországot, ez megnyugtathatta a monetáris tanácsot is.

A geopolitikai helyet viszont még mindig bizonytalan. Az egész világ izgatottan figyeli, hogyan alakulnak majd a budapesti béketárgyalások, a kimenetelük azonban még kérdéses. A vámokkal kapcsolatos hírek sem értek még teljesen nyugvópontra. A forint stabilitását is jelenleg az adja a szakértők szerint, hogy magas a magyarországi alapkamat, a kamatfelár miatt veszik a magyar eszközöket a külföldi befektetők. Ha ez a felár csorbulna, könnyen eladhatnák a kitettségüket, ami a forint gyors esését eredményezné.

A forint mindenesetre stabilan várta a jegybank döntését. A magyar fizetőeszköz a 389-390 forint közötti sávban mozgott az euróval szemben. A dollár ára 334-335,5 forint között alakult.

Varga Mihály délután 3 órakor tart sajtótájékoztatót, amelyen részletesen beszámol majd a monetáris tanács mai döntéséről, erről készült tudósításunkat is hamarosan olvashatják majd.