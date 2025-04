Varga Mihály bejelentette: kezdeményezi az MNB alapítványainak megszüntetését

Azt mondta, az MNB arra törekszik, hogy a jegybank fő feladataihoz nem tartozó tevékenységeket redukálja. Ebbe a körbe tartozónak érzi az alapítványok működését is, ezeket így felülvizsgálják, racionalizálják a működésüket. A legutóbbi kamatdöntő ülést követő háttérbeszélgetésen pedig azt mondta, hogy az MNB-alapítványok ügyében Orbán Viktor miniszterelnöknél egyeztetést kezdeményezett, hogy áttekintsék „az ilyen típusú tevékenységet”.

Varga Mihály arról beszélt, hogy törvényi szinten is módosítanák a jegybank hatáskörét, leszűkítve azokat az alapfeladatokra, de azt is mondta, hogy kezdeményezni fogja a vagyonkezelő alapítványok megszüntetését.

A profiltisztítás érdekében kezdeményeztem az egyeztetést a kormánynál – jelentette be egy keddi sajtótájékoztatón Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, számolt be róla a 444.hu.

Törvényi szinten is módosítanák a jegybank hatáskörét – jelentette be a miniszter.

