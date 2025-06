Varga Mihály ezúttal Trumpnak üzent

Varga Mihály kijelentette: mivel a fenntartható és alacsony infláció nemcsak hazai érdekeket szolgál, hanem egyúttal megteremti a szükséges mozgásteret a kedvezőtlen nemzetközi hatások hatékony kezeléséhez is, a jegybankok részéről éberségre és együttműködésre van szükség a határokon átnyúló hatások kezelése érdekében.

Mint mondta: az MNB arra számít, hogy a magyar gazdaság teljesítménye az idei év második felében fokozatosan élénkül, így 2025-ben 0,8 százalékkal emelkedhet a hazai GDP. A jövő évtől újra dinamizálódhat a magyar gazdaság: a jegybank várakozásai szerint 2026-ban 2,8 százalékkal, majd 2027-ben 3,2 százalékkal folytatódhat a bruttó hazai termék bővülése – tette hozzá. A jegybankelnök az inflációs várakozásokról szólva elmondta: várakozásaink szerint az infláció 2027-ben érheti el fenntartható módon a 3 százalékos jegybanki célt, ezért továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség.

A jegybankelnök rámutatott: a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus, illetve az amerikai kormányzat által bevezetett vámok és a világszerte alkalmazott ellenintézkedések jelentős bizonytalanságot eredményeznek a makrogazdasági kilátásokban. A világgazdasági hatások Magyarországot is érintik: hazánk növekedési kilátásainak alakulása továbbra is bizonytalan a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek következtében, amelyek újra inflációs nyomást okozhatnak – fogalmazott Varga Mihály.

Az egyre fokozódó nemzetközi bizonytalanságok negatív hatással vannak egész Európa gazdasági környezetére, és a globális növekedési kilátásokra egyaránt – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) éves konferenciáján Bázelben. A jegybankelnök kiemelte: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja továbbra is az árstabilitás elérése és fenntartása, amelynek eléréséhez a jelenlegi turbulens időszakban kulcsfontosságú a nemzetközi monetáris politikai együttműködés.

Az MNB elnöke szerint hazánk növekedési kilátásainak alakulása továbbra is bizonytalan a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek következtében, amelyek újra inflációs nyomást okozhatnak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!