Makró Infláció

Varga Mihály fellélegezhet: kedvező híreket közölt a KSH

mfor.hu

2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4 százalékkal alacsonyabb szinten realizálódtak

Tovább csökkentek az infláció szempontjából is nagyon fontos ipari termelői árak – közölte a KSH. 2025 decemberében az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,9, az exportértékesítéséi 4,1 százalékkal csökkentek az előző év decemberéhez képest. A novemberi szinthez viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak. 2025-ben a belföldi értékesítési árak 2,3, az exportértékesítési árak 5,0 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak együttesen 4,1 százalékkal meghaladták a 2024. évit.

2025. decemberben a 2024. decemberihez képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 1,9 százalékkal csökkentek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,6, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,8 százalékkal mérséklődtek az árak.

Az élelmiszeripar értékesítési árai 2,4 százalékkal növekedtek. 

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,0, a beruházási javakat gyártókban 2,0 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 2,6 százalékkal emelkedtek az árak. Az ipari exportértékesítési árak 4,1 százalékkal csökkentek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,6, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 11,1 százalékkal visszaestek. 

2025-ben az előző évhez képest az ipari termelői árak összességében 4,1 százalékkal magasabbak voltak. A belföldi értékesítési árak átlagosan 2,3 százalékkal emelkedtek, ezen belül a feldolgozóipari árak 2,5, míg az energiaipari árak 1,7 százalékkal nőttek.

Az ipar belföldi értékesítési árai az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban 1,4, a beruházási javakat gyártókban 3,0, a fogyasztási cikkeket gyártókban 5,1 százalékkal nőttek.

Az ipari exportértékesítési árak 5,0 százalékkal növekedtek, ezen belül a feldolgozóiparban 2,4, a kis súlyt képviselő energiaiparban pedig átlagosan 11,7 százalékkal magasabbak voltak az árak.

