Varga Mihály: folytatódik az infláció elleni harc

A külső környezet Magyarország számára az alacsonyabb növekedés és a mérsékeltebb infláció irányába mutató kockázatokat jelent – mondta Varga MIhály, a Magyar Nemzeti BAnk elnöke a Portfolio csütörtöki konferenciáján. Szerinte a vámok emelése értelemszerűen visszafogja szerinte az exportot, és a megemelkedett bizonytalanság a fogyasztás csökkenését és a beruházások elhalasztását eredményezheti. Kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy az energiaárak csökkennek. A magyar gazdaság külső pozíciója és elsődleges egyenlege jelentősen javult, ezt továbbra is meg kell tartani.

A GDP-növekedés évek óta visszafogott, erős kettősség mellett: a munkaerőpiac erős, történelmileg magas foglalkoztatottsággal. Ez az egyik legstabilabb szegmense a gazdaságnak, 4,7 millió foglalkoztatott. Ugyanakkor a munkaerőpiaci feszesség oldódik, 1 üres álláshelyre 5 munkanélküli jut.

Varga Mihály közölte: Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget. Az elmúlt hónapokban hozott intézkedése rövid távon tudják kifejteni a hatásukat, a cél tartós eléréséhez az inflációs várakozások horgonyzására van szükség, amihez mind a vállalati, mind a lakossági várakozások stabilizálása elengedhetetlen.

Beszélt arról is, hogy a magyar bankrendszer stabil, sokkellenálló-képessége továbbra is erős. A 2024-es bankrendszeri profit a kiugró 2023-as évi adózott eredményt is meghaladta, a bankok teljesítménye kimagasló volt. Ezt jelzi egyenek mellett, hogy 22,6 százalék volt a tőkearányos megtérülés. Emellett egészséges a mérleg, hiszen 3 százalék alatti a magánszektor nem teljesítő hitelek aránya. Továbbá a tőkemegfelelési mutató 20,5 százalékos volt 2024 végén.

A profitabilitást továbbra is jelentősen támogatják az egyszeri és átmeneti tételek, ezekkel korrigálva is historikusan magas szinten áll a jövedelmezőség. A bankok jelentős osztalékfizetést terveznek (közel 800 milliárd forintot), de kiemelten fontos a tartalékok további növelése, amit a jegybank által előírt tőkepuffererek támogatnak. A hitelpiac szempontjából a lényeg, hogy a bankrendszer hitelezési képessége változatlanul kimagasló, hitelezésnek kínálati oldali korlátja nincs. A hazai bankrendszer hitel-betét mutatója alacsonyabb (70 százalék körüli) a régiós átlagnál, bőven van tér a hitelezés bővítésére, különösen a vállalati oldalon, ahogy a lakosság esetében. A hazai háztartási hitelállomány több mint egy éve a régiós átlagot meghaladó mértékben bővül, az elmúlt egy évben 11 százalékos volt a dinamika. 2025 egészében az MNB várakozásai szerint 12 százalákkal bővülhet a háztartási hitelállomány. A háztartási hitelezés élénkülése 2025 elején is folytatódott, tavaly 66 százalékkal, idén az első negyedévben 45 százalékkal bővült a teljes háztartási. hitelezés. A lakáshitel-kamatok 2024 második negyedéve óta stagnálnak, de a kereslet így is jelentős. Az MNB adatai szerint az új munkáshitelből 77 milliárd forintnyi szerződéskötés történt április végéig.

Varga Mihály szerint be kell indítani a vállalati hitelezést, továbbá kezelendő problémának nevezte a magas és átláthatatlan banki pénzforgalmi költségeket, ezért a lakossági díjakról szóló áprilisi megállapodás után a vállalkozói díjakról is egyeztetni szeretnének a bankokkal.