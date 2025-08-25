Varga Mihály is még több ázsiai tőkét szeretne látni az országban

Magyarország érdeke, hogy a keleti és nyugati gazdasági és pénzügyi együttműködés fő katalizátorává váljon, Európa gazdasági kapujaként szolgáljon Ázsia számára, és ebben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) aktív szerepet kíván játszani – mondta Varga Mihály jegybankelnök hétfőn az Ázsiai Pénzügyi Együttműködési Szövetség (AFCA) pénzügyi konferenciáján, Budapesten.

Az AFCA, a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzet Bank (MNB) közös szervezésében tartott rendezvényen a jegybankelnök hangsúlyozta: a bizonytalan globális környezetben felértékelődtek a nemzetközi együttműködések. Európa és Ázsia kapcsolata különösen fontos, hiszen a két kontinens földrajzilag és gazdaságilag is szorosan összefonódik, ami kézzelfogható és kölcsönös gazdásági előnyöket kínál – mutatott rá Varga Mihály, hozzátéve, hogy Magyarország is egyre aktívabban aknázza ki ezeket a földrajzi fekvéséből származó előnyöket.

