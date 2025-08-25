1p
Makró Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Varga Mihály is még több ázsiai tőkét szeretne látni az országban

mfor.hu

A jegybank elnöke kinyitná a gazdasági kaput.

Magyarország érdeke, hogy a keleti és nyugati gazdasági és pénzügyi együttműködés fő katalizátorává váljon, Európa gazdasági kapujaként szolgáljon Ázsia számára, és ebben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) aktív szerepet kíván játszani – mondta Varga Mihály jegybankelnök hétfőn az Ázsiai Pénzügyi Együttműködési Szövetség (AFCA) pénzügyi konferenciáján, Budapesten.

Az AFCA, a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzet Bank (MNB) közös szervezésében tartott rendezvényen a jegybankelnök hangsúlyozta: a bizonytalan globális környezetben felértékelődtek a nemzetközi együttműködések. Európa és Ázsia kapcsolata különösen fontos, hiszen a két kontinens földrajzilag és gazdaságilag is szorosan összefonódik, ami kézzelfogható és kölcsönös gazdásági előnyöket kínál – mutatott rá Varga Mihály, hozzátéve, hogy Magyarország is egyre aktívabban aknázza ki ezeket a földrajzi fekvéséből származó előnyöket.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiderült, melyik lesz a válogatott hivatalos söre

Kiderült, melyik lesz a válogatott hivatalos söre

Három évig hosszabbítottak a felek.

Várható volt, megint drágul a tankolás

Várható volt, megint drágul a tankolás

Keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon.

G7: Valami nem stimmel a rezsicsökkentett gáz inflációjával

G7: Valami nem stimmel a rezsicsökkentett gáz inflációjával

A háztartási energia ára elvileg nem változhat.

Szinte hihetetlen, mi a legnagyobb akadálya Varga Mihályék kamatcsökkentésének

Az Mfor Elemzői Konszenzus által megkérdezett szakemberek szerint jelenleg a vártnál magasabb infláció, annak is egyik fő összetevője, az energiaárak meglepő emelkedése a jegybanki alapkamat csökkentésének fő akadálya. Ugyanakkor több tényező, így a forint árfolyama, a nemzetközi kamatkörnyezet vagy épp az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége felcsillantotta a reményt, hogy előbb-utóbb sor kerülhet a monetáris lazításra.

A magyar kormányt másolja Szerbia

A magyar kormányt másolja Szerbia

Ott is megnyirbálják az árréseket.

Visszaszúrt Nagy Márton Magyar Péternek

Visszaszólt Nagy Márton Magyar Péternek

Arra reagált, hogy valóban távozni készül-e. 

Távol-keleti kereskedőre csapott le a NAV

Távol-keleti kereskedőre csapott le a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bírságokkal együtt 88 millió forint megfizetésére kötelezett egy távol-keleti kereskedőt, aki fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját; a tartozás fedezetére a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalták.

Nagyon fontos adatok érkeznek a magyar gazdaságról

Nagyon fontos adatok érkeznek a magyar gazdaságról

A jövő héten jelenik meg az államháztartás július végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, valamint több adatot is közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Megint itt egy adat, amit Orbán Viktorék nem látnak szívesen – A hét ábrája

Megint itt egy adat, amit Orbán Viktorék nem látnak szívesen – A hét ábrája

Nem hozott szép számokat a magyar építőipar.

Fontos bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója

Fontos bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója

Indul a felújítás a Keleti pályaudvarnál.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168