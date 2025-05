Varga Mihály kimondta: ezt tenné az MNB-alapítványokkal

Az ÁSZ napokkal Matolcsy mandátumának lejárta után tette közzé azt a 2023 óta készülő jelentését, amely szerint többszáz milliárd forintot herdálhattak el az alapítványnak juttatott vagyonból. A jegybanki alapítvány és annak vagyonkezelője az ÁSZ szerint „lényegében átláthatatlan, a valós vagyon értékelését szinte ellehetetlenítő” rendszerben kezelte a hozzá érkező közpénzt, és mivel a több száz milliárd forintot rosszul fektették be, a vagyon egy része jelentősen lecsökkent.

Varga Mihály erről az ATV-nek azt mondta: nem látta a videót, de nem is akar érdemben foglalkozni vele, „mert megmondom őszintén, ez nem a jegybank vezetésének a dolga”, hanem az Állami Számvevőszéké és az ügyészségé.

„hibának érezném azt, hogy ha most egy gyors felszámolásba hajtanánk bele az alapítványt”. Ugyanis „ez jelentős veszteséget okozna az adófizetőknek, ez nem célja a jegybanknak”.

Nem szünteti meg a jegybank százmilliárdokat elkótyavetyélő alapítványát az MNB-törvény kedden beadott módosítása, sőt, még úgy mentesíti is az új törvényi tilalmak alól, hogy gyakorlatilag minden korábbi tevékenységét folytathatja. Az ATV-nek nyilatkozott arról Varga Mihály, hogy mi ennek az oka.

Hibának érezné az új jegybankelnök az elődje által létrehozott alapítvány felszámolását, hiába futnak most a hatóságok az ottani pénz után.

