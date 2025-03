Varga Mihály kinyitogatja Matolcsy György szekrényeit – személycserék, vizsgálat az MNB-nél

Erről is vitatkoztak a Klasszis Média műsorában, az e heti Ez Viszont Privátban Csabai Károly főszerkesztő és újságíróink: Bózsó Péter és Dobos Zoltán.

Az alapítvány oldalán már olvasható is a kuratórium új névsora, az elnök az a Gion Gábor lett, aki a Varga Mihály által vezetett Pénzügyminisztériumban 2018 és 2022 között a pénzügyekért felelős államtitkár volt, majd a Honvédelmi Minisztériumba került a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkári posztra, ahonnan 2023 végén váltották le, Orbán Viktor javaslatára.

Az MNB új vezetése lecserélte a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és az ptima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. vezetését, vizsgálat is indul.

