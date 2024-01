Varga Mihály költözik, nyugdíjprémiumot ígér

A Világgazdaság közölt interjút Varga Mihály pénzügyminiszterrel. Ebből kiderül elsőként, hogy hiába szólította fel erre a főpolgármester, nem mond le, de álláspontja szerint a fővárost az sem mentesíteni a szolidaritási adó megfizetése alól.

Az uniós pénzekről azt mondta a miniszter:

"Egy eurócentet sem hagyunk veszni."

A tárca egyébként idén "legalább 2000 milliárd" forintnyi uniós forrás beérkezésére számít.

Beszélt arról is, hogy az idei évre 3,6 százalékos GDP-növekedést várnak, ennek alapján tehát a nyugdíjasok is számíthatnának nyugdíjprémiumra novemberben, mivel ezt 3,5 százalékos növekedés felett kötelező fizetnie a kormánynak. (Igaz, a mértéke elég csekély lenne, a prognózisok többsége pedig 3,5 százalék alá becsüli az idei növekedést.)

Idén is tavasszal fogják elfogadni a jövő évi költségvetést, annak ellenére, hogy a 2023-as, szintén meglehetősen hamar elfogadott büdzsét többször is jelentősen módosítani kellett. Varga Mihály azt is elmondta, a 2024-es költségvetéshez is hozzá fognak nyúlni, ha erre szükség lesz.

"Az első gazdasági adatokat meg kell várnunk, hogy a mostaninál tisztábban lássunk. Az idei számainkat, terveinket tarthatónak véljük, de ha év közben a nemzetközi és hazai helyzet megköveteli, akkor igen, változtatunk"

- fogalmazott.

A beszélgetés végén az is szóba került, hogy a Pénzügyminisztérium idén költözhet, méghozzá a Budai Várba, a Mátyás templom melletti palotába.

" A Pénzügyminisztérium 76 év után a terv szerint idén elhagyja a József nádor teret és visszaköltözik a Várba, abba a székházba, amely a második világháború végéig otthont adott a szervezetnek"

- mondta erről a miniszter, aki a minisztérium mostani székáházáról hozzátette: