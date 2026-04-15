Varga Mihály meghívta a Tisza gazdasági szakértőjét

A Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője posztjában elárulta, a jegybankelnök meghívására szerda délután bemutatkozó találkozón járt a Magyar Nemzeti Bankban. Mint írta, a kétoldalú megbeszélésen megállapították, hogy a pénzügyi piacok nagyon kedvezően reagáltak a vasárnapi választások eredményére, bár az iráni események és az emiatt megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek. Kiemelte:

Egyetértettünk abban, hogy az euró bevezetésének célkitűzése számos kedvező hatással jár majd a magyar gazdaságra, segíteni fog a kamatok csökkenésében, az inflációs várakozások mérséklődésében és a kiszámíthatóbb árfolyamalakulásban. Emellett tájékoztattam elnök urat arról, hogy elindultak az uniós pénzek felszabadításáról szóló tárgyalások a Bizottsággal, és hogy a kétmarados parlamenti többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.

Kármán András végül hozzátette, megállapodtak abban, hogy a konstruktív együttműködés jegyében rendszeresen tartanak hasonló találkozókat.