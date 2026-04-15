Makró Tisza Párt Varga Mihály

Varga Mihály meghívta a Tisza gazdasági szakértőjét

mfor.hu

Erről Kármán András Facebook-oldalán számolt be.

A Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője posztjában elárulta, a jegybankelnök meghívására szerda délután bemutatkozó találkozón járt a Magyar Nemzeti Bankban. Mint írta, a kétoldalú megbeszélésen megállapították, hogy a pénzügyi piacok nagyon kedvezően reagáltak a vasárnapi választások eredményére, bár az iráni események és az emiatt megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek. Kiemelte:

Egyetértettünk abban, hogy az euró bevezetésének célkitűzése számos kedvező hatással jár majd a magyar gazdaságra, segíteni fog a kamatok csökkenésében, az inflációs várakozások mérséklődésében és a kiszámíthatóbb árfolyamalakulásban.

Emellett tájékoztattam elnök urat arról, hogy elindultak az uniós pénzek felszabadításáról szóló tárgyalások a Bizottsággal, és hogy a kétmarados parlamenti többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.

Kármán András végül hozzátette, megállapodtak abban, hogy a konstruktív együttműködés jegyében rendszeresen tartanak hasonló találkozókat.

A rovat támogatója a 4iG

 

Már csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre

Magyar Péter mögött egy olyan csapat áll, amely másfél éve dolgozik a Magyarországnak járó uniós források megszerzésén. A határidő így is szorít, de ha Brüsszel rugalmas lesz, akkor van esély arra, hogy a több ezermilliárd forint uniós forrás nem veszik el végleg.

Még akár a technikai recesszióval is számolni kell idén a magyar gazdaságban

Megbicsaklott a tavaly decemberben és januárban látott halovány lendület a magyar iparban. Februárban éves és havi alapon is gyengült a szektor teljesítménye. Az iráni háború nyomán kialakuló energiaválság első negatív hatásai pedig még csak márciusban csaphattak le a vállalatokra. Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg idén a világgazdaságban, akkor elképzelhető, hogy a magyar gazdaság az év második felében ismét technikai recesszióba süllyed.

Újabb nagy csökkenés jön az üzemanyagok piaci áránál

A gázolaj piaci ára 24 forinttal, a benziné 8 forinttal csökken csütörtöktől. Az Erste elemzői szerint viszont már most ki kellene vezetni a hatósági árakat, mert kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország energiabiztonsága.

Az IMF előrejelzéseit is megrogyasztotta az iráni háború

Már nem olyan kedvezők a globális növekedési kilátások, mint azt a Nemzetközi Valutaalap korábban előrejelezte. Az idei és a jövő évi növekedés is elmaradhat a korábbi évek ütemétől.

Kiderültek a részletek, óriási fordulatra lenne szükség az iparban

Megerősítette az első becslésben szereplő adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az ipari termelés éves és havi alapon is csökkent Magyarországon februárban.

Kiderült, kik nyertek a 390 milliárd forintos informatikai közbeszerzésen

Informatikai közbeszerzés eredményét hirdették ki napokkal a választások után: a 390 milliárd forintos tendert több tucat informatikai vállalkozás nyerte el.

Tartja a jó formáját a forint: ennyibe kerül az euró szerda reggel

Minimális erősödéssel nyitott a forint szerda reggel a devizapiacon: a svájci frankhoz viszonyítva 395 alá csökkent a váltószám.

Átalakítja az NB I-es szezon végét az MLSZ

Az első osztály utolsó helyezettje és a másodosztály első helyezettje továbbra is helyet cserél, viszont az NB I utolsóelőtti helyén álló csapat már nem biztos kieső. Jön az osztályozó meccs.

Az Európai Központi Bank is szívesen látná az eurót Magyarországon

Az EKB elnöke, Christine Lagarde bizakodó, de az euró bevezetésének feltételeivel meg kell küzdenie Magyar Péter alakuló kormányának.

Nem lesz könnyű dolga a Tiszának: ilyen gazdasági helyzetet örökölnek Magyar Péterék

A választások előtt a Standard&Poor’s, a Tisza kétharmados győzelmét hozó voksolást követően pedig a Fitch Ratings jelezte, hogy az új gazdaságpolitikai ciklusban a költségvetés kiigazítására lesz szükség, a várhatóan májusban felálló új kormány részéről. Legrosszabb esetben ugyanis túlzottdeficit-eljárás, leminősítés és a bóvliba vágás várhat Magyarországra.

