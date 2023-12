Varga Mihály nagy bejelentést tett, ami sokakat érdekelhet

A pénzügyminiszter elmondta: a kincstári szolgáltatás minden, Ügyfélkapuval rendelkező magyar magánszemély számára rendelkezésre áll, mindössze néhány percre csökken a számlanyitás időtartama. Ezzel párhuzamosan megújul a Webkincstár és MobilKincstár alkalmazás is.

A magyar gazdaság önállósága és Magyarország szuverenitása szempontjából kulcsfontosságú, hogy az államadósság nagyobb része ne külföldi, hanem magyar kézben legyen – mondta a miniszter, majd kifejtette: 2010 óta a lakosság részarányát az adósságfinanszírozásban 3 százalékról 20 százalék fölé növeltük, a kamatok 75 százaléka belföldön marad, közel a fele a magyar háztartásokat gyarapítja. Varga Mihály hozzátette: az elmúlt évtizedben a lakossági állampapírok állományát mintegy 10 000 milliárd forintra növeltük, ami több mint húszszorosa a 2010-es értéknek. Jelenleg a felnőtt lakosság 12 százaléka rendelkezik állampapírral, tehát van tere a további fejlődésnek.

A jövőben is meg kívánjuk őrizni a magyar állampapírok versenyképességét, legyen szó hozamról, a biztonságról, vagy épp az egyszerűségről, gyorsaságról – tájékoztatott a tárcavezető. Mint mondta: a jövő héten induló, Ügyfélkapun keresztül megvalósuló szolgáltatás piaci összehasonlításban is egyedülálló, a banki szolgáltatásokkal összehasonlítva is előnyös: ma egyetlen pénzintézet sem nyújt ennél rugalmasabb lehetőséget értékpapírszámla megnyitására.

Varga Mihály pénzügyminiszter. Fotó: MTI/Soós Lajos

Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke beszédében kiemelte: 2019 óta van lehetőség a Kincstárban online számlanyitásra, és már minden 3. ügyfelük így nyit értékpapírszámlát. Emellett a WebKincstár és MobilKincstár szolgáltatások népszerűségét jelzi, hogy a tranzakciók közel 80 százalékát már ezeken az online felületeken kezdeményezik az ügyfelek. A továbbfejlesztett szolgáltatások üzembe helyezésének részeként az informatikai rendszerek átállítására is sort kell keríteni: a WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatások így december 8. 16:00 órától december 11-én 6:00 óráig nem lesznek elérhetőek – tudatta a MÁK elnöke.