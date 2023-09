Varga Mihály: nem azért léptünk be az EU-ba, hogy eladósodjunk

Most se biztos, hogy jó ötlet volt az Európai Unió közös hitelfelvétele, amit a Covid által okozott gazdasági károk

kezelésére vállalt fel a blokk. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a megoldódni nem akaródzó vita, ami miatt még most is hiányzik egy tetemes összeg a magyar költségvetésből, immár az Európai Bizottság felelőssége. A magyar gazdasági kormányzás növekedési évnek tekinti 2024-et, az elszálló hiányunk az energetikai beszerzések terén egy adminisztratív vita eredménye.

A Pénzügyminisztérium épülete a pesti belvárosban. Mit látnak ők a Wekerle Sándor utcából. Fotó: Mfor/Mester Nándor Az idei második félév már a növekedésről szól, ami megalapozza a 2024-es felállást is – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a VIG Alapkezelő konferenciáján. Kétségtelen, hogy a magyar gazdaságban a hiány terén vannak nehézségek, ezek azonban részben adminisztratív jellegűek, amelyeket, a magyar kormány vitat is.

Az Eurostat hiánytételnek tekinti a megdrágult hazai energetikai beszerzést, amit a gazdasági kormányzat értékképző beszerzésnek tart. Uniós fronton Varga arról is beszélt, hogy a magyar kormány nem volt teljesen meggyőzve arról, hogy az EU-nak hitelfelvételből kellene a járványválság által okozott károkat orvosolni.

"Magyarország nem az eladósodás lehetősége miatt lépett be az EU-ba, de ha már tagja a klubnak, akkor úgy is viselkedik."

Varga szerint a jövő évi 2,9 százalékos GDP-arányos, immár a visszaálló maastrichti kritériumoknak is megfelelő hiánycél teljesülni fog 2024-ben. Azt is hangsúlyozta, hogy teljes az egyetértés a költségvetés és a Magyar Nemzeti Bank között, hogy az inflációt le kell törni, teljes ezen a téren az együttműködés. Szent a béke, ha a hétvégi Közgazdász Vándorgyűlés előadásai alapján ez nem is tűnik így. Szerinte aggodalomra ok nincs. A külső mérlegünk helyreáll, és ha lassan is, de csökken az infláció, mindenki a helyén van.