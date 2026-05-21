Varga Mihály nyitott a Magyar Péterrel való találkozásra

Eredményesen működött az utóbbi több mint egy évben az alapfeladatai ellátására összpontosító Magyar Nemzeti Bank (MNB) – mondta Varga Mihály jegybankelnök a Kell még mondanom valamit, Ildikó? podcast csütörtöki adásában.

Az MNB elnöke szerint a forint erősödése, az infláció csökkenése, a devizatartalék gyarapodása egyaránt azt mutatja, hogy helyes döntés volt az irányváltás, ahogy a szükségtelen tevékenységek beszüntetése is. A monetáris politikának jelentős szerepe volt az árstabilitás elérésében, hozzájárulva a jövedelmek értékállóságához. A kamatszintek csökkenése támogathatja a növekedést a stabilitás jót tesz a gazdasági szereplőknek, ezért a forintnak kiszámítható sávban kell maradnia.

MNB-nek továbbra sincs árfolyamcélja, a kedvező folyamatok fenntartása érdekében 2025 végén adatalapú döntéshozatalra állt át – összegezte az eredményeket a jegybank elnöke.

Varga Mihály hangsúlyozta: az eredményes működés alapfeltétele a jegybanki függetlenség. Kármán András pénzügyminiszerrel az alapkérdésekben „összhangot lát” és a következő időszakban „kedvező gazdaságpolitikai összhangra” számít, továbbá nyitott a találkozóra Magyar Péter miniszterelnökkel is – tette hozzá.

Összhangot érez Kármán András pénzügyminiszterrel
Az euró bevezetéséről a jegybankelnök úgy nyilatkozott, hogy a 2030-as céldátum „ambiciózus”, de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező a gazdaságnak, és ha a kormány elkötelezett az uniós valuta mellett, számíthat az MNB-re a bevezetéshez vezető folyamat során. Viták természetesen lehetnek, hiszen sokféle következménnyel kell számolni, és kérdés az is, hogyan alakulnak a világgazdasági feltételek.

Kedvező jel ugyanakkor, hogy az állampapírpiaci folyamatok jól alakulnak, a hitelezés fellendült, a befektetői környezet javult, Magyarország bízhat benne, hogy a nemzetközi hitelminősítők adnak némi haladékot a következő értékelésük előtt – mondta.

A jegybank vezetője bizakodóan beszélt az alapítványi vagyonmentésről is, megjegyezve: a működés átalakítása és a szerződésmegszüntetések eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást eredményeztek.

Elődje, Matolcsy György büntetőjogi felelősségéről az alapítványi ügyekben nem kívánt nyilatkozni, de kijelentette: a jegybanki céloktól letérő Pallas Athéné alapítvány néhány éven belül megszűnhet. Beszámolt arról is: a székházfelújítás vizsgálatakor „szerződésdzsungelbe” ütköztek, a munkálatok költségnövekedésének okát nem látják. Az átláthatóság és a tisztességes elszámolás érdekében az MNB minden eszközzel segíti a felderítést, és megpróbálják a felújításra indokolatlanul elköltött összegnek legalább egy részét visszavenni.

(MTI)

Újabb magyar nagyvárosokban indul el az Uber

Az Uber tovább bővíti magyarországi jelenlétét: május végén két újabb vidéki nagyvárosban, Pécsen és Kecskeméten is elindul a szolgáltatás. Az indulást mindkét helyszínen kedvezményes utazást kínáló hétvégi promóció kíséri, a vállalat pedig a jövőben további hazai városokban is megjelenne.

Bizalmi vagyonkezelés: ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket

A kormány szigorítaná a bizalmi vagyonkezelés adóelőnyeit, de magát a jogi eszközt megtartaná. Az igazi kérdés: hogyan lehet úgy kiszűrni az adótrükközést, hogy közben ne csapja agyon a szabályozás azokat a családi konstrukciókat is, amelyek valóban a generációváltást vagy a vagyon hosszú távú megőrzését szolgálják? Dr. Horváth Balázs az SQN Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja szerint a kérdés sokkal összetettebb, mint sejtenénk.

Ismét az önök véleményét várjuk!

Ennyivel fog emelkedni a GDP Magyarországon az Európai Bizottság szerint

Az Európai Bizottság 2026. tavaszi gazdasági előrejelzése: lassul a növekedés, mivel az energiasokk felhajtja az inflációt. 

Csökkent a 12 hónapos kincstárjegy aukciós átlaghozama

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 30 milliárd forintért hirdetett meg jegyzésre 12 hónapos diszkont kincstárjegyet a csütörtöki aukción.

„Súlyos és tudatos felelőtlenség" – tényleg sumákoltak valamit Lázár Jánosék a költségvetéssel

„Súlyos és tudatos felelőtlenség” – tényleg sumákoltak valamit Lázár Jánosék a költségvetéssel

Nem jönnek ki a számok.

Nagy a bizalom az új kormány iránt, de megugorhat az infláció hamar

Nagy a bizalom a Tisza-kormány iránt, de hamar megugorhat az infláció

Az iráni válság a magyar gazdaságnak sem kedvez, de biztató jeleket is látnak a szakértők: megérkezhetnek az uniós források, az euróbevezetés híre pedig erősíti a bizalmat az ország iránt. 

Csordogál az olaj a Hormuzi-szoroson keresztül, Ázsiában örülhetnek

Csordogál az olaj a Hormuzi-szoroson keresztül, Ázsiában örülhetnek

Kijutottak végre.

Mielőtt bajnok lett a Győr, új tulajdonos érkezett Világi Oszkár mellé

A szlovákiai magyar üzletember és családja eddig egy holland alapítványon keresztül egyedül birtokolta az új bajnokcsapatot.

Elmeszelték Magyarországot egy 2020-as ügy miatt, itt a bírság

Elmeszelték Magyarországot egy 2020-as ügy miatt, itt a bírság

Az eset a pandémia idején történt.

