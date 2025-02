Varga Mihály őket kapja maga mellé

A Ház az MNB felügyelőbizottságának elnökéről, valamint két felügyelőbizottsági tagról is szavazott. (A felügyelőbizottság mandátuma azonos ideig tart, mint az MNB elnökéé.) A testület elnöke újra Papcsák Ferenc lett, akit 123 kormánypárti igen szavazattal 49 ellenzéki nem ellenében választottak újra. Bár a jegybanktörvény úgy szól, a felügyelőbizottság három, az országgyűlési frakciók által jelölt tagjáról „az Országgyűlés egyszerre, egy csoportban szavaz”, most mégis csak két jelöltet választott meg a parlament. Madarász Lászlót és Szényei Gábor Andrást szintén a kormánypárti frakciók 124 igen szavazatával, az ellenzéki frakciók 50 nem szavazata ellenében választották újra tagnak.

A hétfő délutáni szavazáson Mager 123 igen szavazatot kapott, 50-en voksoltak ellene. Őt délelőtt hallgatta meg – másik két jelölttel együtt – a parlament Gazdasági Bizottsága, melyről itt számoltunk be.

Szavazási nagyüzem volt a parlamentben, személyi kérdésekről is döntöttek.

