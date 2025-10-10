Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Varga Mihály szerint kulcsfontosságú a magas infláció letörése

mfor.hu

A jelenlegi gazdasági kihívások kezeléséhez a stabilitásorientált monetáris politika és az egyensúly megtartása mellett szükség van a technológiai átmenethez való gyors alkalmazkodásra is – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke pénteken Székelyudvarhelyen, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 34. Vándorgyűlésén az MNB közleménye szerint.

A jegybankelnök hangsúlyozta: a következetes monetáris politika tudja biztosítani az árstabilitást és mérsékelni az inflációs várakozásokat, ezzel kiszámítható környezetet teremtve a háztartások és a vállalatok számára az egész régióban.

Varga Mihály kifejtette: a magyar tapasztalatok szerint a magas infláció letörése a nemzetgazdaság szempontjából is kulcsfontosságú, mivel az infláció alacsonyabb gazdasági növekedést, lassabb felzárkózást okoz, ami az egész kelet-közép-európai régiót érintő probléma.

Látható, hogy a múlt évhez képest a világ számos országában megrekedt a dezinflációs folyamat, ráadásul a gazdasági növekedés is lassul, vagy több országban stagnál – jelezte a jegybankelnök.

Emellett a bizonytalanságok között a politikai turbulenciák is megjelennek, amelyek gátolják, hogy fontos és szükséges programokat gyorsan és hatékonyan hajtsanak végre az országok – tette hozzá.

Varga Mihály leszögezte: a Magyar Nemzeti Bank az árstabilitás elérésére, illetve fenntartására fókuszál. Elmondása szerint az inflációs célok fenntartható elérésének egyik kulcseleme az inflációs várakozások horgonyzása. A jelenlegi gazdasági helyzetben a devizapiac stabilitásának fenntartása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérséklésében.

A jegybankelnök rámutatott: a jegybankok minden esetben a következetes monetáris politikával tudják elérni az inflációs várakozások horgonyzását, ezáltal magát az inflációs célt. A központi bankok mindezek révén hozzájárulhatnak a háztartások és a vállalatok óvatosságának oldódásához, illetve erősíthetik a gazdasági környezet kiszámíthatóságát, a fogyasztási és beruházási döntések tervezhetőségét.

A közlemény szerint előadásában Varga Mihály kitért a mesterséges intelligencia használatára, amely a jegybankok kezében is növelheti a hatékonyságot. Úgy vélekedett: a digitalizáció ezen új hulláma, a termelékenység-növekedés motorja lesz a jövőben, emiatt pedig kulcskérdés, hogy megfelelő ütemben tudunk-e alkalmazkodni hozzá.

A plenáris előadások meghívottai között volt Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, Bálint Csaba, a Romániai Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsi tagja, Bernat Aurel, a legnagyobb romániai bank, a Banca Transilvania külföldi kapcsolatokért felelős igazgatója, Bilibók Botond, a Hold Alapkezelő partnere, Dragos Pislaru, Románia európai beruházásokért és projektekért felelős minisztere, Franck Neel, az OMV-Petrom vezetőtanácsi tagja és Szenkovics Dezső, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem dékánja – ismertette közleményében az MNB.

(MTI)

 

