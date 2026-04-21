Varga Mihályék is bőkezűen osztogatják az alapítványi százmilliókat

Bőven akad, amiben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetése ott folytatta, ahol az előző abbahagyta. Például a jegybank összesen mintegy félmilliárd forint támogatást osztott ki három alapítvány számára, derül ki az MNB 2026. első negyedéves kimutatásából.

Ebből a legnagyobb összeg, kereken 400 millió forint az Alapítvány a Közjóért nevű intézménynek jutott. A jegybank által alapított alapítványról van szó, de viszonylag keveset lehet róla tudni: saját honlapja nincs, így nem lehet tudni, hogy az MNB-től kapott pénzt pontosan mire költik el.

Varga Mihály maradhat a jegybank élén?

Az biztos, hogy évek óta rendszeresen érkezik a jegybanki pénz az Alapítvány a Közjóért számlájára. Tavaly a harmadik negyedévben is kaptak 200 millió forint támogatást, és a korábbi évek kimutatásaiban is rendszeresen felbukkant az alapítvány neve.

Természetes vagy jogi személyek részére elsősorban szociális, humanitárius jellegű támogatások nyújtása, eseti kérelmeik, illetve az alapítvány által meghirdetett pályázatok alapján

- olvasható bírósági papírokban az alapítvány célja.

Tehát a jegybanknak valamiért régóta van egy alapítványa, amely szociális támogatásokat nyújt eseti kérelmek és pályázatok alapján. Ilyen pályázatoknak azonban nincs elérhető nyoma. Eseti támogatások nyomára is nehéz rábukkani, de például az MNB 2016-os közleménye szerint szociálisan rászoruló, fogyatékossággal élő gyermekek, valamint határon túli fiatalok számára szervezett nyári táborok megrendezéséhez nyújtott támogatást a jegybank által alapított Alapítvány a Közjóért. Huszonkét tábor számára összesen közel hatvanmillió forintot ítélt oda az MNB és alapítványa. Az pedig egy 2019-es hír, hogy bővült a bakonyszücsi rehabilitációs otthon, amihez 20 millió forint támogatást adtak.

Küldtünk kérdést a jegybanknak, hogy az alapítvány kinek és milyen szempontok alapján ítél oda támogatást, amint érkezik válasz, frissítjük a cikkünket.

Új kuratórium dönt a pénzekről

Az biztos, hogy idén februárban kicserélődött az alapítvány kuratóriuma: a bírósági papírok szerint Juhász Judit, Kovács Gergelyné és Lápossy Mónika Ágnes kuratóriumi tagsága megszűnt. Helyükre Csepeli Zsuzsanna, Izer Norbert és Kállay György Kristóf érkezett.

Ezzel egy hosszú korszakot zártak le, ugyanis Juhász Judit az elérhető információk szerint legalább 2009 óta volt Alapítvány a Közjóért kuratóriumának elnöke. Ő a Magyar Katolikus Rádió alapító vezérigazgató-helyettese és főszerkesztője, valamint a Magyar Művészeti Akadémia egykori szóvivője. A csalad.hu oldalon elérhető 2020-as interjúban elmondta: akkor éppen nyolc alapítványban dolgozott.

Az MNB idei első negyedéves kimutatása szerint még a Corvina Alapítvány és a WILL Alapítvány a Női Vezetőkért kapott támogatást a jegybanktól: az előbbi 98 millió, az utóbbi közel 10 millió forintot. A Will Foundation alapítója Szuromi-Kovács Ágnes, aki 2023-ban három és fél év után távozott a Családbarát Magyarország Központ éléről. Utóbbi szervezet 2022-ben például Családbarát munkahellyé minősítette az MTVA-t, és Novák Katalin egykori családokért felelős tárcanélküli miniszter (volt államfő) egyik fontos háttérintézménye volt.

A jegybank Matolcsy György elnök távozása és Varga Mihály új jegybankelnök érkezése után is rendületlenül osztogatja a tízmilliókat. Lapunk írta meg, hogy 70 millió forint támogatást adott az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítványnak, derült ki az MNB 2025. IV. negyedéves kimutatásából. Az alapítvány egyik kuratóriumi tagja a Novák Katalin köztársasági elnök bukásához vezető kegyelmi ügyben is érintett Balog Zoltán református püspök, aki ez alapján továbbra is közpénz-tízmilliók sorsáról dönthet.

Érdekes módon Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök lemondásra szólította fel gyakorlatilag az összes állami intézmény vezetőjét, kivéve Varga Mihályt, aki a rendszerváltástól 2025-ig a Fidesz országgyűlési képviselője, 1998 óta pedig számos kormányzati poszt betöltője volt. Nem mellesleg a Költségvetési Tanács tagja, így a költségvetésről szóló törvény megalapozottságának véleményezése is a feladata.