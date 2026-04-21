4p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Varga Mihályék is bőkezűen osztogatják az alapítványi százmilliókat

Vég Márton
Vég Márton

A jegybank a saját alapítványának adott ezúttal 400 millió forintot, de onnantól kezdve egyelőre nem tudjuk, hogy ki és mi alapján kap pénzt. A kuratórium mindenesetre kicserélődött.

Bőven akad, amiben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetése ott folytatta, ahol az előző abbahagyta. Például a jegybank összesen mintegy félmilliárd forint támogatást osztott ki három alapítvány számára, derül ki az MNB 2026. első negyedéves kimutatásából.

Ebből a legnagyobb összeg, kereken 400 millió forint az Alapítvány a Közjóért nevű intézménynek jutott. A jegybank által alapított alapítványról van szó, de viszonylag keveset lehet róla tudni: saját honlapja nincs, így nem lehet tudni, hogy az MNB-től kapott pénzt pontosan mire költik el.

Varga Mihály maradhat a jegybank élén?
Varga Mihály maradhat a jegybank élén?
Fotó: Facebook/Varga Mihály

Az biztos, hogy évek óta rendszeresen érkezik a jegybanki pénz az Alapítvány a Közjóért számlájára. Tavaly a harmadik negyedévben is kaptak 200 millió forint támogatást, és a korábbi évek kimutatásaiban is rendszeresen felbukkant az alapítvány neve.

Természetes vagy jogi személyek részére elsősorban szociális, humanitárius jellegű támogatások nyújtása, eseti kérelmeik, illetve az alapítvány által meghirdetett pályázatok alapján

- olvasható bírósági papírokban az alapítvány célja.

Tehát a jegybanknak valamiért régóta van egy alapítványa, amely szociális támogatásokat nyújt eseti kérelmek és pályázatok alapján. Ilyen pályázatoknak azonban nincs elérhető nyoma. Eseti támogatások nyomára is nehéz rábukkani, de például az MNB 2016-os közleménye szerint szociálisan rászoruló, fogyatékossággal élő gyermekek, valamint határon túli fiatalok számára szervezett nyári táborok megrendezéséhez nyújtott támogatást a jegybank által alapított Alapítvány a Közjóért. Huszonkét tábor számára összesen közel hatvanmillió forintot ítélt oda az MNB és alapítványa. Az pedig egy 2019-es hír, hogy bővült a bakonyszücsi rehabilitációs otthon, amihez 20 millió forint támogatást adtak.

Küldtünk kérdést a jegybanknak, hogy az alapítvány kinek és milyen szempontok alapján ítél oda támogatást, amint érkezik válasz, frissítjük a cikkünket.

Új kuratórium dönt a pénzekről

Az biztos, hogy idén februárban kicserélődött az alapítvány kuratóriuma: a bírósági papírok szerint Juhász Judit, Kovács Gergelyné és Lápossy Mónika Ágnes kuratóriumi tagsága megszűnt. Helyükre Csepeli Zsuzsanna, Izer Norbert és Kállay György Kristóf érkezett.

Ezzel egy hosszú korszakot zártak le, ugyanis Juhász Judit az elérhető információk szerint legalább 2009 óta volt Alapítvány a Közjóért kuratóriumának elnöke. Ő a Magyar Katolikus Rádió alapító vezérigazgató-helyettese és főszerkesztője, valamint a Magyar Művészeti Akadémia egykori szóvivője. A csalad.hu oldalon elérhető 2020-as interjúban elmondta: akkor éppen nyolc alapítványban dolgozott.

Az MNB idei első negyedéves kimutatása szerint még a Corvina Alapítvány és a WILL Alapítvány a Női Vezetőkért kapott támogatást a jegybanktól: az előbbi 98 millió, az utóbbi közel 10 millió forintot. A Will Foundation alapítója Szuromi-Kovács Ágnes, aki 2023-ban három és fél év után távozott a Családbarát Magyarország Központ éléről. Utóbbi szervezet 2022-ben például Családbarát munkahellyé minősítette az MTVA-t, és Novák Katalin egykori családokért felelős tárcanélküli miniszter (volt államfő) egyik fontos háttérintézménye volt.

A jegybank Matolcsy György elnök távozása és Varga Mihály új jegybankelnök érkezése után is rendületlenül osztogatja a tízmilliókat. Lapunk írta meg, hogy 70 millió forint támogatást adott az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítványnak, derült ki az MNB 2025. IV. negyedéves kimutatásából. Az alapítvány egyik kuratóriumi tagja a Novák Katalin köztársasági elnök bukásához vezető kegyelmi ügyben is érintett Balog Zoltán református püspök, aki ez alapján továbbra is közpénz-tízmilliók sorsáról dönthet.

Érdekes módon Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök lemondásra szólította fel gyakorlatilag az összes állami intézmény vezetőjét, kivéve Varga Mihályt, aki a rendszerváltástól 2025-ig a Fidesz országgyűlési képviselője, 1998 óta pedig számos kormányzati poszt betöltője volt. Nem mellesleg a Költségvetési Tanács tagja, így a költségvetésről szóló törvény megalapozottságának véleményezése is a feladata.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Új márka a magyar használtautó-piac trónján: elvesztette az első helyet az Opel

Új márka a magyar használtautó-piac trónján: elvesztette az első helyet az Opel

A Volkswagennek a legnagyobb a piaci részesedése a magyar használtautó-piacon, megelőzte az Opelt. Az első negyedévben főleg az import autók aránya nőtt, de a teljes használtautó-kínálat is bővül.

Olcsóbb lett az euró, de érdemes-e Szlovákiába menni vásárolni?

Olcsóbb lett az euró az elmúlt hetekben, de érdemes-e Szlovákiába menni vásárolni?

A határ túloldalán akár 30 százalékkal is olcsóbb lehet a vöröshagyma, vagy az alma az euró-forint árfolyam változásának köszönhetően. Húsokkal és tejtermékekkel is jól lehet járni a határ túloldalán.

Eurót drágábban, dollárt olcsóbban vehet forintért, mint reggel

Eurót drágábban, dollárt olcsóbban vehet forintért, mint reggel

A dollár árfolyama 307 körül maradt minimális erősödéssel, az euró árfolyama pedig 362 fölé emelkedett hétfőn.

Felpörgött az elektrosautó-piac a drágább üzemanyagok hatására

Felpörgött az elektromosautó-piac a drágább üzemanyagok hatására

Csak márciusban 240 ezer új elektromos autó állt forgalomba Európa útjain, a kontinens legnagyobb piacain pedig az első negyedéves összesített bővülés is kiemelkedő. 

245 ezer forint: ennyiből él havonta egy átlagos nyugdíjas nő

245 ezer forint: ennyiből él havonta egy átlagos nyugdíjas nő

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a nyugdíjak értékének alakulását: miközben az átlagfizetés reálértéke 4,8 százalékkal emelkedett, a nyugdíjaknál a felét sem érte el a növekedés.

Mi lesz a forinttal, ha felszáll a lila köd?

Mi lesz a forinttal, ha felszáll a lila köd?

A Tisza Párt a múlt vasárnapi parlamenti választásokon aratott kétharmados győzelme óta a magyar eszközök – élükön a forinttal, a tőzsdével és a hosszú lejáratú államkötvényekkel – jelentős felértékelődésen mentek keresztül. A pozitív pénzpiaci hangulatot az új magyar kormány és az Európai Unió közötti, várhatóan zökkenőmentesebb együttműködés, a befagyasztott uniós források hazahozatalának ígérete, valamint az euró bevezetése melletti elköteleződés hajtják.

Bruttó 871 ezer forint: ennyit kaphat egy tapasztalt targoncás a Lidlben

Bruttó 871 ezer forint: ennyit kaphat egy tapasztalt targoncás a Lidlben

Bejelentette az egyik legnagyobb üzletlánc, mennyit kereshetnek a dolgozói a kezdőtől a legtapasztaltabbakig. 

Újabb nagy esés – így szűkül az olló a benzinkutakon

Újabb nagy esés – így szűkül az olló a benzinkutakon

A piaci árak nagyobb mértékben mérséklődnek, ezzel ismét kicsit olcsóbban tankolhat az, aki piaci áron vásárol.

Lobbizni fognak a Tiszánál egy új minisztériumért

Lobbizni fognak a Tiszánál egy új minisztériumért

A szakági szövetség ráadásul közölte: több ezer milliárd forint is érkezhet a területre hamarosan.

Magyar Péter ezermilliárdokat kereshet „Orbán Viktor Light”-ként is

Magyar Péter ezermilliárdokat kereshet „Orbán Viktor Light”-ként is

Több fontos ügyben alig változtatna elődje politikáján a Tisza Párt elnöke kormányfőként. De Brüsszelnek ez is elég lehet, hogy elkezdjenek csordogálni az eurómilliárdok.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG