Varga Mihályék keményen lecsaptak, nincs benne köszönet

Az MNB azt is megállapította, hogy a Mikrohitel Zrt. több hónapja nem rendelkezik igazgatósági elnökkel, illetve felügyelőbizottsági elnökkel sem. Az igazgatósági elnök posztját a társaság a pénzügyi felügyelet erre vonatkozó vezetői levelének felhívása ellenére sem töltötte be.

A felügyeleti döntés indoka, hogy a Mikrohitel Zrt. saját tőkéjének összege nem éri el a jegyzett tőke mértékét és elmarad az elvárt induló tőke összegétől is. Mivel ezzel a társaság megsértette a hitelintézeti törvény vonatkozó előírását, az MNB több alkalommal kötelezte a Mikrohitel Zrt.-t a tőkehelyzet rendezésére, amelynek a társaság nem tett eleget. Bár az MNB korábbi intézkedései során felhívta a társaság figyelmét arra, hogy a mulasztás súlyára tekintettel erőteljesebb szankciót is alkalmazhat, a tőkesértő helyzetet a Mikrohitel Zrt. nem rendezte.

