2p
Makró Infláció Magyar alapkamat MNB alapkamat Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Varga Mihályék nem adtak karácsonyi ajándékot Orbán Viktoréknak a fa alá

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Bár novemberben az infláció 3,8 százalékra, a jegybank toleranciasávjába csökkent, a Magyar Nemzeti Bank az év utolsó kamatdöntő ülésén sem változtatott a 6,5 százalékon álló irányadó ráta szintjén.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 2025 utolsó kamatdöntő ülésén is szinten tartotta a tavaly szeptember óta, vagyis több mint egy éve 6,5 százalékon álló alapkamatot. A kamatfolyosó két széle sem változott: az egynapos jegybanki betét kamata 5,5 százalékon, míg az egynapos fedezett hitel kamata 7,5 százalékon maradt.

A döntés nem okozott meglepetést, annak ellenére sem, hogy novemberben ismét a jegybank toleranciasávjába, 3,8 százalékra csökkent az infláció. Legutóbb 2024 novemberében mérséklődött 4 százalék alá a fogyasztóiár-index. Bár a jövő év elején a bázishatások, az árrésstop és az erősebb forint miatt 3 százalék alá is benézhet a ráta, valójában ez csak átmeneti jelenség lesz, ami az elemzők szerint 2026 elején sem indokol majd kamatcsökkentést.

Mindenesetre a részletekről és a jövőben várható monetáris politikáról a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály 15 órakor sajtótájékoztatón számol be, amiről természetesen lapunk is tudósít majd. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nincs már árkülönbség az elektromos és hibrid autók között – a használtautó piacon

Nincs már árkülönbség az elektromos és hibrid autók között – a használtautó piacon

Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal novemberi közös statisztikája, amely szerint a hazai használtautó-piacon több kulcsterületen is lassuló, de egyre határozottabb szerkezeti átrendeződés figyelhető meg.

A kormány az online kereskedelem hajtóerejében bízik

A kormány az online kereskedelem hajtóerejében bízik

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ) kedden Budapesten a digitális kereskedelmi és tranzakciós ökoszisztéma fejlesztéséről.

Hihetetlen, hogy mennyivel lesz olcsóbb a tankolás

Hihetetlen, hogy mennyivel lesz olcsóbb a tankolás

Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árak.

Három új felsővezetővel erősít a Dreher Sörgyárak

Berkes Áron lesz a HR igazgató a sörgyárnál.

Háromszorosra dráguló rezsi orosz gáz nélkül? A magyar kormány megint sumákol

Háromszorosra dráguló rezsi orosz gáz nélkül? A magyar kormány megint sumákol

A kormány számításai szerint sem igaz, amit állítanak. Még az is lehet, hogy csökkennének a rezsiszámlák orosz gáz nélkül.

Szélesedhet Orbán Viktor mosolya a brüsszeli hírek hallatán – de kemény pofonba szaladhat bele

Szélesedhet Orbán Viktor mosolya a brüsszeli hírek hallatán – de kemény pofonba szaladhat bele

Nincs áttörés a jóvátételi hitel ügyében, Ursula von der Leyenék ideje pedig nagyon fogy.  De elképzelhető, hogy az uniós vezetők csak kivárnak, és majd személyesen aratják le a babérokat?

Magas szintű tárgyalásokat folytat Washningtonban a 4iG Csoport vezetése

Magas szintű tárgyalásokat folytat Washingtonban a 4iG Csoport vezetése

Több bejelentésre is készülnek.

Történelmi csúcsra pörgött a lakáshitel és a személyi kölcsön

Történelmi csúcsra pörgött a lakáshitel és a személyi kölcsön

A munkáshitel népszerűsége is visszaesett.

163 ezer háromgyerekes édesanya már nem fizet szja-t

Itt a szám, hogy hány ezer anyuka nem fizet szja-t

Már az ősztől szja-mentesen kapják a fizetésüket.

Ezt a térképet látva a magyar kormány sem tapsol örömében

Ezt a térképet látva a magyar kormány sem tapsol örömében

Hatalmasak a bérszakadékok Magyarországon. 

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168