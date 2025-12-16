Varga Mihályék nem adtak karácsonyi ajándékot Orbán Viktoréknak a fa alá

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 2025 utolsó kamatdöntő ülésén is szinten tartotta a tavaly szeptember óta, vagyis több mint egy éve 6,5 százalékon álló alapkamatot. A kamatfolyosó két széle sem változott: az egynapos jegybanki betét kamata 5,5 százalékon, míg az egynapos fedezett hitel kamata 7,5 százalékon maradt.

A döntés nem okozott meglepetést, annak ellenére sem, hogy novemberben ismét a jegybank toleranciasávjába, 3,8 százalékra csökkent az infláció. Legutóbb 2024 novemberében mérséklődött 4 százalék alá a fogyasztóiár-index. Bár a jövő év elején a bázishatások, az árrésstop és az erősebb forint miatt 3 százalék alá is benézhet a ráta, valójában ez csak átmeneti jelenség lesz, ami az elemzők szerint 2026 elején sem indokol majd kamatcsökkentést.

Mindenesetre a részletekről és a jövőben várható monetáris politikáról a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály 15 órakor sajtótájékoztatón számol be, amiről természetesen lapunk is tudósít majd.