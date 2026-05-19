Varga Mihályék partnerek lesznek a Tisza-kormány egyik fő ígéretében

Varga Mihály jegybankelnök szerint a maastrichti kritériumok elérése az ország érdekében áll, de az eurózónához történő csatlakozás önmagában nem lehet cél – számol be róla az Equilor hírlevelében. A jegybank a maga részéről az inflációs cél elérésével támogathatja a csatlakozást, ami végeredményben politikai döntés kérdése. A magyar euróval kapcsolatban Varga az MNB legutóbbi, áprilisi kamatdöntő ülését követően is sok kérdést kapott. A válaszokról ebben a cikkben olvashatnak:

Kapcsolódó cikk Varga Mihály az euróról, Orbán Viktorról, Magyar Péterről és az új kormánytagokról is beszélt Varga Mihály a figyelem középpontjában.

Hétfőn a kormányülést követően Magyar Péter miniszterelnök is beszélt az euró bevezetőséről. A kormányfő a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy Magyarország célja az euró bevezetése, ugyanakkor az átmenetet „lépésről lépésre” kívánják végrehajtani, hogy elkerüljék a negatív gazdasági következményeket.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a maastrichti kritériumok teljesítése „óriási” előnyökkel járna az állam és a magyar polgárok finanszírozási költségeire nézve. A miniszterelnök méltatta az adósságfinanszírozási költségek csökkenését, amelyet szerinte a befektetői bizalom támaszt alá, különösen annak meggyőződése, hogy a kormány szűkíteni fogja a költségvetési hiányt.

Kapcsolódó cikk Fontos jelzés jött a Magyar Nemzeti Banktól, tényleg túl erős lett a forint? Közelebb jöhetett a kamatcsökkentés.

A kabinet ugyanakkor nem tervez megszorító intézkedéseket, és Magyar szerint érdemi tér nyílik a kiadások csökkentésére azokon a területeken, ahol az előző kormányzat túlköltekezett. A miniszterelnök hozzátette, hogy a költségvetési hiány pontos mértékét jelenleg a pénzügyminiszter számítja ki a rendelkezésre álló adatok alapján. A költségvetés felülvizsgálatáért Kármán András pénzügyminiszter felel, a munka határideje pedig 2026. június 30-a.

Arról, hogy még mely szervezetek és ügyek esetében kért teljes körű és rendkívüli felülvizsgálatot Magyar Péter, meglehetősen szűk határidőkkel, ebben a cikkben olvashatnak: