Varga Mihályék partnerek lesznek a Tisza-kormány egyik fő ígéretében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) konstruktív partner lesz az euró bevezetésében. 

Varga Mihály jegybankelnök szerint a maastrichti kritériumok elérése az ország érdekében áll, de az eurózónához történő csatlakozás önmagában nem lehet cél – számol be róla az Equilor hírlevelében. A jegybank a maga részéről az inflációs cél elérésével támogathatja a csatlakozást, ami végeredményben politikai döntés kérdése. A magyar euróval kapcsolatban Varga az MNB legutóbbi, áprilisi kamatdöntő ülését követően is sok kérdést kapott. A válaszokról ebben a cikkben olvashatnak:

Hétfőn a kormányülést követően Magyar Péter miniszterelnök is beszélt az euró bevezetőséről. A kormányfő a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy Magyarország célja az euró bevezetése, ugyanakkor az átmenetet „lépésről lépésre” kívánják végrehajtani, hogy elkerüljék a negatív gazdasági következményeket.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a maastrichti kritériumok teljesítése „óriási” előnyökkel járna az állam és a magyar polgárok finanszírozási költségeire nézve. A miniszterelnök méltatta az adósságfinanszírozási költségek csökkenését, amelyet szerinte a befektetői bizalom támaszt alá, különösen annak meggyőződése, hogy a kormány szűkíteni fogja a költségvetési hiányt.

A kabinet ugyanakkor nem tervez megszorító intézkedéseket, és Magyar szerint érdemi tér nyílik a kiadások csökkentésére azokon a területeken, ahol az előző kormányzat túlköltekezett. A miniszterelnök hozzátette, hogy a költségvetési hiány pontos mértékét jelenleg a pénzügyminiszter számítja ki a rendelkezésre álló adatok alapján. A költségvetés felülvizsgálatáért Kármán András pénzügyminiszter felel, a munka határideje pedig 2026. június 30-a.

Arról, hogy még mely szervezetek és ügyek esetében kért teljes körű és rendkívüli felülvizsgálatot Magyar Péter, meglehetősen szűk határidőkkel, ebben a cikkben olvashatnak:

Gúzsba kötötte Magyar Péterék kezét az előző kormány

Az árszabályozásokról, legyen szó az élelmiszerekről vagy az üzemanyagokról, az új kormány gazdaságitárca-vezetői előzetesen ugyan óvatosan nyilatkoztak, de nem tartották hasznos lépésnek ezeket. Egyelőre mégsem tudják eltörölni, pedig különösen az üzemanyagok esetén sürgető lenne a helyzet megoldása.

