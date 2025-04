Varga Mihálynak is főhet a feje, Trump vámjai a jegybankokat is nyomás alá helyezik, esik a forint

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Csökkentek a magyar kamatvárakozások is. Csütörtökön 10 bázisponttal tolódtak lefelé a határidős kamatok, miután Donald Trump rendkívül súlyos vámokat jelentett be. A jegybankok világszerte nehéz helyzetbe kerülhetnek, mivel az inflációs kilátásokat növelik a vámok, ugyanakkor a gazdasági növekedési potenciált csökkentik.

Sorra jöttek ki a figyelmeztetések Trump vámjai miatt. Jelentősen erősödtek a Fed-kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások, a piaci szereplők már összesen 100 bázispontos csökkentést áraznak az idei évre. Szinte minden nagyobb elemzőhéz és bank jelezte, hogy a bejelentett intézkedések szinte biztosan recessziót okoznak az Egyesült Államokban. A Deutsche Bank ennél is továbbment, az elemzői szerint nem zárható ki egy bizalmi válság kialakulása sem a dollárral szemben. Donald Trump is reagált a heves piaci reakciókra, úgy fogalmazott:

A kamatvárakozásoknak is odavágtak Trump vámjai, ez viszont az inflációs kilátásokat növeli. Az euró pedig gyorsan közeledik a 405 forintos határhoz.

