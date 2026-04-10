Várhatják a szombatot, akiknek nincs magyar rendszámuk

Jelentősen csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi piaci árai szombaton – írja a Holtankoljak.hu. A benzin ára bruttó 9 forinttal, a gázolaj ára bruttó 25 forinttal csökken.

Április 10-én, pénteken a 95-ös benzin piaci ára 697 forint literenként, egy liter gázolaj pedig 810 forintba kerül. A magyarországi rögzített hatósági árak továbbra is 595, illetve 615 forintos szinten vannak.

Az elmúlt két nap során a benzin piaci ára öt forinttal a 700-as szint alá csökkent, a dízelé pedig 3 forinttal mérséklődött, szombaton tehát nagyobb ugrással folytatódhat ez a trend.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>