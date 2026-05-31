Várkonyi Andrea milliárdos osztalékot ünnepelhet

Vég Márton
A Whitedog Media már jócskán 3 milliárd forint feletti összeget hozott az üzletasszonynak.

Vasárnap kora délután tette közzé beszámolóját a Whitedog Media Kft., Várkonyi Andrea elsősorban műsorgyártással és reklámügynöki munkával foglalkozó vállalkozása. Az évről évre jól teljesítő cég

a 2025-ös évet 8,2 milliárd forintos árbevétellel és 1,4 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta.

Várkonyi Andrea (Mészáros Lőrinc felesége) és üzlettársa, Gergely Judit a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is osztalékfizetés mellett döntött – a szintén a beszámolóhoz csatolt taggyűlési jegyzőkönyvből az derült ki, hogy összesen 1,4 milliárd forintnyi, tehát az éves nyereség egészének megfelelő összegű osztalékot vesznek ki a cégből. Ennek megoszlása a következő a tulajdonosok közt:

  • Várkonyi Andrea: 1 097 355 000 forint
  • Gergely Judit: 365 785 000 forint

Várkonyi 2024-ban is több mint egymilliárd forintot vett fel, így a korábbi évek osztalékaival együtt a Whitedog Media már jócskán 3 milliárd forint feletti összeget hozott az üzletasszonynak.

A Whitedog leginkább a Mészáros-cégbirodalom számára dolgozik.

