Várkonyi Andrea milliárdos osztalékot ünnepelhet

Vasárnap kora délután tette közzé beszámolóját a Whitedog Media Kft., Várkonyi Andrea elsősorban műsorgyártással és reklámügynöki munkával foglalkozó vállalkozása. Az évről évre jól teljesítő cég
a 2025-ös évet 8,2 milliárd forintos árbevétellel és 1,4 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta.
Várkonyi Andrea (Mészáros Lőrinc felesége) és üzlettársa, Gergely Judit a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is osztalékfizetés mellett döntött – a szintén a beszámolóhoz csatolt taggyűlési jegyzőkönyvből az derült ki, hogy összesen 1,4 milliárd forintnyi, tehát az éves nyereség egészének megfelelő összegű osztalékot vesznek ki a cégből. Ennek megoszlása a következő a tulajdonosok közt:
- Várkonyi Andrea: 1 097 355 000 forint
- Gergely Judit: 365 785 000 forint
Várkonyi 2024-ban is több mint egymilliárd forintot vett fel, így a korábbi évek osztalékaival együtt a Whitedog Media már jócskán 3 milliárd forint feletti összeget hozott az üzletasszonynak.
A Whitedog leginkább a Mészáros-cégbirodalom számára dolgozik.