Városligeti NER-beszerzések: minden forintot a megfelelő zsebbe ültetnek

A Ligetvédő civilek már február végén készítettek arról fotókat, hogy hamarosan indul a KRESZ park generálkivitelezése a Városligetben, a területet ugyanis körbekerítették.

Hogy milyen lesz a KRESZ park a kivitelezés végén, azt nem tudni, a társadalmi egyeztetés itt is elmaradt

- írták a civilek a Facebook-oldalukon.

Most már viszont lehet tudni, ugyanis a Közbeszerzési Értesítőből kiderült, hogy az állami Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. az EB Hungary Invest Kft.-vel kötött 1,2 milliárd forintos szerződést.

A KRESZ park jelenleg is meglévő területe a Városligetnek, mely a családos látogatók számára kiemelt vonzerővel bír. Teljes körű felújítása, fejlesztése és a kiszolgáló létesítmények pótlása azonban feltétlenül szükséges

- olvasható a tájékoztatóban. Például a terület központi részén egy kisebb játszó egységet rendeznek be elsősorban sok gyermek együttes játékát lehetővé tévő eszközökkel, melyek elsősorban a közlekedési tematikához kapcsolódnak, mint például kisvonat, helikopter, repülő, irányító torony.

Biztos nagyon szép lesz, itt most nem is arra térnék ki, hogy a Városliget felújítására szükség van-e, hanem a kivitelezők személyére. Tehát a KRESZ parkot az EB Hungary Invest pofozza ki 1,2 milliárd forintból. Ez persze aprópénz ahhoz képest, hogy a Mészáros-féle ZÁÉV mintegy 30 milliárd forintból húzta fel az új Néprajzi Múzeumot, ahol 18-19. századi bútorokat és népviseleti ruhákat lehet megtekinteni.

A Városliget néhány idősebb fája. Illusztráció. (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Az EB Hungary Invest Kft.-nek egyetlen tulajdonosa van, Erdei Zoltán József. Keveset hallani róluk, pedig igazán dinamikusan fejlődnek: 2019-ben mintegy 6 milliárd forintos forgalom mellett 172 millió forintos nyereségük volt, 2021-ben pedig már 15,1 milliárd forint nettó árbevételt könyvelhettek el, amiből közel egymilliárd forint profit is összejött.

Főleg várak és kastélyok felújításában erősek, de a cég referenciái között két érdekes beruházás is felbukkan.

A Köztársasági Elnöki Rezidencia 14 hektáros parkjának megújítása 2014-ben.

A rezidencia a Béla király út 26. szám alatt található, a megbízó pedig az állami KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. volt. Tehát az elnöki parkban is ők nyírták a füvet. Itt él most Novák Katalin államfő és családja, de 2014-ben még Áder János lakott itt.

2. A Lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark kivitelezése, valamint gyalogos híd építése Hatvanban.

Ez pedig egy egészen egyedi beruházás. Az Átlátszó írta meg most februárban, hogy elbontják azt a 2015-ben átadott hatvani kerékpáros kalandparkot, amelyre nettó 140 millió forint uniós pénzt költöttek. A lap közérdekű adatigényléssel kikérte az önkormányzattól, hogy hányan használták a létesítményt, s mint kiderült, a hét éves nyitvatartása alatt összesen 55-en. 2018 és 2022 között pedig mindössze egy látogatója volt. A fém állványokra erősített falécekből álló, többnyire ramaty állapotú pálya bontása már megkezdődött.

Minden részletre figyelnek

Szintén sok vita volt arról, hogy éppen a Városliget közepére milliárdokból épített Magyar Zene Házára szükség van-e, de ennél most már érdekesebb, hogy az állami Városliget Zrt. leánycégeként funkcionáló Magyar Zene Háza Közhasznú Nonprofit Kft. által host és hostess tevékenységek szolgáltatására kiírt közbeszerzést a VALTON-SEC Zrt. nyerte 74 millió forintos ajánlattal. Igaz, hogy mintegy 80 százalékban alvállalkozók bevonásával fogják elvégezni a fontos feladatot.

Ez a NER igazi működésére világít rá, hiszen nem csak magát az épületet építi kormányközeli vállalkozó, hanem utána még a különböző szolgáltatásokat is ők végzik. A Valton ugyanis az állam és a Fidesz kedvenc biztonsági cége, éppen a napokban kerülhetett Mészáros Lőrinc közelébe.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc közelébe kerülhetett az állam kedvenc biztonsági cége Mozgolódás és fejcsere történt az állam kedvenc biztonsági cégénél.

Ugyanakkor az is beszédes, hogy a Magyar Zene Háza Kft. által host és hostess tevékenység ellátására 2022-ben kiírt közbeszerzést az APPLE PS Kft. nyerte 46 millió forintos keretösszeggel. Idén már 74 millió forint kellett a győzelemhez. Ezt az is okozhatja, hogy tavaly kevesebb előadást rendeztek a házban. Ugyanakkor az APPLE PS tulajdonosa Varga-Szabó Andrea, akinek lakcíme megegyezik Varga Lajoséval, aki a Valton-Sec korábbi többségi tulajdonosa. Varga-Szabó Andrea pedig a most nyertes Valton vezérigazgatója is volt.