Varsóban meglépik, amit Karácsony Gergely egyelőre nem mer

"Tiszta közlekedésű övezetetté" nyilvánítják júliustól Varsó szélesebb központját, a lengyel fővárosi tanács által csütörtökön megszavazott határozat értelmében a zónából akkortól kitiltják a régebbi gyártmányú autókat.

A Varsó-Belváros kerületbe, valamint a vele szomszédos negyedekbe július 1-től nem hajthatnak be a 18 évesnél régebbi dízelüzemű, valamint 27 évesnél régebbi benzinüzemű kocsik.

Az intézkedés 2028 elejéig nem vonatkozik az övezet azon lakosaira, akik Varsóban adóznak. Azt követően már ők sem hajthatnak be régi gyártmányú autókkal, ez esetben 13 évesnél régebbi dízelüzemű, valamint 22 évnél régebbi benzinüzemű kocsikról lesz szó.

Felmentik a tilalom alól bizonyos feltételek mellett a 70 évesnél idősebb járműtulajdonosokat. Kivételt képeznek továbbá a rendvédelmi és hatósági járművek (mentők, rendőrség, tűzoltók, határőrség), beengedik a városközpontba például a fogyatékossággal élőket szállító régi gyártmányú kocsikat és iskolai buszokat is.

A lengyel fővárosi tanácsban a 2018-as helyhatósági választások nyomán a Polgári Koalíció van túlsúlyban, amely jelenleg része a parlamenti többségi koalíciónak is. Az eddig kormányon lévő Jog és Igazságosság politikusai ellenezték a határozat elfogadását. A többi között azzal érveltek, hogy az intézkedés hátrányosan érinti a kevésbé vagyonosokat, és a szabályok enyhítését javasolták.

A csütörtöki tanácsülés során tiltakozó megmozdulást rendeztek a varsói városháza épületében a tiszta közlekedésű övezet létesítésének ellenzői, és a tanácskozást a bekiabálások miatt egy időre fel kellett függeszteni.

Budapesten is régóta napirenden van a leginkább környezetszennyező autók közlekedésének valamilyen korlátozása, illetve az úgynevezett "dugódíj" is, amely a belvárostól tartaná távol az autók egy részét, ám egyelőre nem tudni, mikor vezethetnek be valamilyen, a varsóihoz hasonló intézkedést a magyar fővárosban is.

(via MTI)