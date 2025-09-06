Varsónak szóltak, hogy Budapest is megértse?

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az az eddigi stabilról Lengyelország hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzettel indokolta a lépést. A Fitch a Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette az „A mínusz” szintű lengyel szuverén devizaadós-osztályzatot. Ha a Fitch Ratings erről a szintről leminősíti a külső lengyel államadósság-besorolást, Lengyelország ennél a cégnél elveszítené „A” kategóriás osztályzatát, és átkerülne a „BBB” sávba.

A kilátás rontásának indoklásában a Fitch Ratings kiemelte, hogy 2024-ben jelentős államháztartási „elcsúszás” volt a kijelölt célokhoz képest: tavaly a költségvetési hiány elérte a hazai össztermék (GDP) 6,6 százalékát az előző évben mért 5,3 százalék után.

A lengyel kormány 2024-re 5,7 százalékos GDP-arányos deficittel számolt. A Fitch kiemeli, hogy 2021-ben még csak 1,7 százalékos hiánnyal zárt a lengyel államháztartás. A hitelminősítő várakozása szerint az idén 6,9 százalékra emelkedik tovább a hazai össztermékhez mért lengyel államháztartási hiány.