Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Varsónak szóltak, hogy Budapest is megértse?

A Fitch Ratings a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzetre hivatkozva a leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az az eddigi stabilról Lengyelország hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását.

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az az eddigi stabilról Lengyelország hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzettel indokolta a lépést. A Fitch a Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette az „A mínusz” szintű lengyel szuverén devizaadós-osztályzatot. Ha a Fitch Ratings erről a szintről leminősíti a külső lengyel államadósság-besorolást, Lengyelország ennél a cégnél elveszítené „A” kategóriás osztályzatát, és átkerülne a „BBB” sávba.

A kilátás rontásának indoklásában a Fitch Ratings kiemelte, hogy 2024-ben jelentős államháztartási „elcsúszás” volt a kijelölt célokhoz képest: tavaly a költségvetési hiány elérte a hazai össztermék (GDP) 6,6 százalékát az előző évben mért 5,3 százalék után.

A lengyel kormány 2024-re 5,7 százalékos GDP-arányos deficittel számolt. A Fitch kiemeli, hogy 2021-ben még csak 1,7 százalékos hiánnyal zárt a lengyel államháztartás. A hitelminősítő várakozása szerint az idén 6,9 százalékra emelkedik tovább a hazai össztermékhez mért lengyel államháztartási hiány.

A Fitch június elején megerősítette Magyarország hosszú lejáratú államadósság-besorolását a „BBB” szinten, stabil kilátással. Kérdés, hogy a legközelebb, decemberben esedékes felülvizsgálaton hogyan értékelik majd az azóta finoman szólva nem javuló mutatóinkat.

 

 

Hivatalosan is véget ért a nyári átigazolási időszak az európai futball-topligákban. A legnagyobb durranásra egészen az utolsó pillanatokig kellett várni, de minden idők legértékesebb transzfere, a brazil Neymar 2017-es átigazolása nem került veszélybe. Egyre nagyobb gazdasági erőfölényben vannak az angol első osztály, a Premier League csapatai, a legtöbbet költő tíz együttes közül kilenc is a szigetországból került ki. Az első ráadásul két magyar játékos leigazolásával is feltűnést keltett.

Velük tiporhatja el Trump a jegybanki függetlenséget

Trump megnevezte jelöltjeit a Fed-elnöki posztra.

Őrjöng Trump Brüsszel döntése miatt

Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy megsemmisíti a Google-ra közel 3 milliárd eurós bírságot is kiszabott európai bizottsági döntést.

Magyarországnak is kedvező döntést hozott a vámháborúban Trump

Az amerikai elnök rendeletet írt alá a kereskedelmi megállapodást kötő országok vámmentességéről. A nulla vámtételek között szerepelnek a grafit és a nikkel különböző formái, amelyek a rozsdamentes acél és az elektromos járművek akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevői.

Most akkor ki miatt drágulhat majd a benzin?

A Barátság kőolajvezeték ismét zavartalanul működik, azonban a hírek szerint Donald Trumpnak nem tetszik, hogy egyes európai országok, például Magyarország sok orosz olajat vesz. Pedig az utóbbi hetek nyilatkozatai alapján enélkül jelentős áremelés lesz a hazai üzemanyagpiacon. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint egyelőre nem fenyeget jelentős drágulás, sőt a jövő héten a piaci folyamatok alapján inkább csökkenés jöhet.

Rákosrendező

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely Rákosrendezőről

Aláírták a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást.

Lecsapott a hatóság Mészáros Lőrinc törvénysértő cégére

Engedély nélkül kezdtek építeni egy kiserőművet és ilyet még a NER milliárdosainak sem lehet csinálni a hivatal szerint.

Futópálya

Futópálya-építésre is lehet pályázni – fejlesztési program indul

Szeptember elejétől hat területen lehet jelentkezni az Aktív Magyarország 2026-os fejlesztési programjaira – közölte az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság pénteken.

Reagált Szijjártó Péter Donald Trump felszólítására, miszerint Európa ne vegyen többé orosz olajat

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Meglepetés: fordulat az ipari termelésben

Pozitív csalódás a havi 2 százalékos bővülés az ipari termelésben, de továbbra is a négy évvel ezelőtti szint után fut a szektor. Az élelmiszeripar magára talált a száj- és körömfájásjárvány után, de az akkumulátorgyártás teljesítménye lesújtó. A német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat, ami nem biztató a következő hónapokra nézve.

