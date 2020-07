Vasárnap 11 órakor fontos bejelentést tesz Gulyás Gergely a járványhelyzetről

Vasárnap 11 órakor Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter bejeneltést tesz a kormány döntéseiről a koronavírus járvány terjedésének megelőzésére.

Mint ismert, a környező országokban az elmúlt hetek során újra nagyon megindultak felfelé a fertőzésszámok, és annak érdekében, hogy a hazai, még mindig békésnek mondható járványhelyzet ne vaduljon újra el, szigorító intézkedések lehetnek szükségesek. Erről Gulyás Gergely is beszélt a legutóbbi Kormányinfón, ahol azt is elmondta, hogy Szerbia esetében is felül fogják vizsgálni a szabad beutazás lehetőségét, melyet a hónap elején adott meg Orbán Viktor.

Az esetleges szigorítás a csütörtöki operatív törzs-ülésen volt téma, az itt készült javaslatcsomagot Orbán Viktor is áttanulmányozta, az ez alapján hozott döntését közli majd vasárnap 11-kor Gulyás Gergely.

(via MTI)