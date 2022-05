Vaskos vigaszdíjat kapnak az új Orbán-kormányból kihagyott miniszterek

Orbán Viktor: "a veszélyek korába léptünk”

Ma délután az Országgyűlés ötödször is miniszterelnökké választotta Orbán Viktort. A kormányfő beszédében elmondta: Magyarország helye ebben az évtizedben is az EU-ban van, de továbbra is harcolni fog a jogaiért. Szerinte a NATO biztos támasz, de a magyar hadsereget erősíteni kell, mert a gyenge országokat fenyegetik támadások. Beszélt arról is, hogy a kibontakozó gazdasági válság idején sem adják fel eredményeiket és céljaikat: a teljes foglalkoztatottságot, a családtámogatást, a nyugdíjak értékének megőrzését és a rezsicsökkentést.