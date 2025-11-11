2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Makró Egyesült Államok

Vége a nagy leállásnak Amerikában

mfor.hu

Öt demokrata szenátor adta be a derekát.

Az amerikai Szenátus kedden hajnalban 60:40 arányban elfogadta a szövetségi kormány jövő év január végéig történő finanszírozásának folytatásáról szóló törvényjavaslatot, amit demokraták egy kis csoportja is támogatott a pártjukon belüli éles kritika ellenére.

Az amerikai történelem eddigi leghosszabb, 41. napja tartó kormányzati leállása még eltarthat néhány napig, amíg a szeptember közepe óta szünetet tartó képviselőház tagjai visszatérnek Washingtonba, hogy szavazzanak. Ez legkorábban szerdán történhet meg.

A demokraták támogató szavazataikért cserébe azt követelték, hogy a republikánusok egyezzenek bele a Barack Obama nevéhezfűződő, szociális alapú egészségbiztosítási rendszer év végén lejáró szabályainak meghosszabbításába. A republikánusok erre nem voltak hajlandóak, végül öt mérsékelt demokrata szenátor támogatta a republikánusok javaslatát.

A kormányzati működési kényszerszünet miatt késnek a szövetségi élelmiszersegélyek, súlyosbodtak a repülőtéri késések, és több százezer szövetségi dolgozó nem kap fizetést.

A mostani alku jövő január 30-áig szüntetné meg egy hasonló leállás lehetőségét.

(MTI)

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

Eljutott az üzenet oda, ahova szánták.

Nem csak Romániából, Magyarországról is kivon katonákat Trump hadserege

De nem állandó jelleggel, hanem kiképzési céllal állomásozó alegységet – közölte lapunk érdeklődésére a Honvédelmi Minisztérium.

Elege lett az OTP-nek, alkotmányjogi panaszt tett

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP több más hitelintézettel közösen: az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvény Alaptörvénybe ütközésének megállapítását kérik, derült ki a bank hétfői közleményéből.

Árat csökkentettek: újra kalapács alatt Nagy Márton minisztériuma

Nagyon szeretné eladni az állam Magy Márton minisztérumának épületét.

Mészáros Lőrinc exvejének cégéhez bekopogott a felszámoló

Mészáros Lőrinc exvejének cégéhez bekopogott a felszámoló

Dominóként dőlnek be Homlok Zsolt jelentős tartozásokat felhalmozó cégei.

Ázsiai jegybankkal írt alá együttműködést Varga Mihály

A gyorsan változó és bizonytalan világgazdasági környezetben a jegybankok legfontosabb feladata továbbra is az árstabilitás elérése és a pénzügyi stabilitás megőrzése – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) ülésén Bázelben. A jegybankelnök hozzátette: napjaink gazdasági kihívásainak kezelésében fontos szerep jut a jegybankok közötti együttműködésnek, így a Koreai Nemzeti Bankkal kötött új partnerségi megállapodásnak is.  

Zsiday Viktor: „Az Orbán-Trump pénzügyi csomagnak csak végveszélyben van jelentősége”

Megszólalt az elemző az Orbán-Trump védőpajzsról.

Romlik a helyzet a magyarországi munkaerőpiacon: itt vannak a friss számok

Romlik a helyzet a magyarországi munkaerőpiacon: itt vannak a friss számok

Az idei év első 8 hónapjában mintegy 6 százalékkal kevesebb álláshirdetést tettek közzé a cégek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A jelölt oldali kereslet ezt követte, ugyanis a csökkenő kínálat miatt nőtt a jelentkezések száma: csaknem tizedével több pályázatot adtak le az álláskeresők a meghirdetett pozíciókra.

Időarányosan jól áll az államháztartás

Időarányosan jól áll az államháztartás

Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Repülőrajt helyett zuhanórepülés? Mire kell Orbán Viktornak az amerikai védőháló

Repülőrajt helyett zuhanórepülés? Mire kell Orbán Viktornak az amerikai védőháló?

A magyar miniszterelnök amerikai útja során pénzügyi megállapodás is született. Ennek kapcsán azonban egyelőre több a kérdőjel, mint a válasz. Feltételezhetően swap-ügyletről van szó, ám az nem váltja ki az uniós forrásokat, ahogy azt Orbán Viktor feltételezi.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

