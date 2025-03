Vége az Álmok Színházának: új, százezres stadiont húz fel a Manchester United

„Én magam számos különleges emléket őrzök az Old Traffordról, de bátornak kell lennünk és meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, hogy új, a jövőnek megfelelő otthont építsünk, ahol új történelmet írhatunk”

Az angol labdarúgás legsikeresebb trénere, a klubot 27 évig irányító Alex Ferguson arról beszélt: a Manchester Unitednek mindig, mindenben a legjobbra kell törekednie, bármiben, amit csinál, akár a pályán, akár azon kívül, beleértve a stadiont is, amelyben játszik.

Kiemelte: fontos lehetőség, hogy az új stadion katalizátora legyen a környék társadalmi és gazdasági megújulásának, munkahelyeket és befektetési lehetőségeket teremtsen ne csupán az építkezési szakaszban, hanem a tartósan is egészen a stadionnegyed elkészültéig.

- fogalmazott Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa a Premier League-ben a 14. helyen szerénykedő, Európa-liga-nyolcaddöntős klub keddi sajtótájékoztatóján, amelyen a látványterveket is bemutatták. – „A jelenlegi stadion kiválóan szolgált bennünket az elmúlt 115 esztendőben, de elmaradt a sportvilág legkiválóbb létesítményeitől. A meglévő telek mellé új arénát építve megőrizhetjük az Old Trafford lényegét, miközben egy igazán korszerű stadiont alkotunk meg, amely néhány lépésnyire a történelmi otthonunktól átalakítja a szurkolói élményt.”

A Vörös Ördögök otthona 1910 óta a 74 197 néző befogadására alkalmas Old Trafford. Az „Álmok Színházaként” is ismert létesítmény a többi között otthont adott a 2003-as Bajnokok Ligája fináléjának.

Százezer néző befogadására alkalmas futballstadion építését jelentette be a Manchester United.

