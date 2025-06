Vége van: a jegybanknak nem lehet vagyonkezelő alapítványa

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az Országgyűlés 133 igen, 29 nem és 24 tartózkodás mellett megszavazta a jegybanktörvény módosítását, amelynek hivatalos célja, hogy „a Magyar Nemzeti Bank jegybanki alapvető, valamint törvényi feladatait minél hatékonyabban láthassa el”. A beterjesztők szerint ehhez szükséges az is, hogy az intézmény „törvényi feladatain kívül eső tevékenységei mérséklődjenek, így a továbbiakban vagyonkezelő alapítvány vagy alapítvány befektetési tevékenység folytatására, vagyonkezelési tevékenységre a Magyar Nemzeti Bank által ne legyen alapítható”. A jogszabály indoklásában szerepel, hogy a változás a jegybank gazdálkodási fegyelmének erősítését, az intézmény működésének átláthatóságát szolgálja – írja a Telex.

