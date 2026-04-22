Véget ért a magyar és szlovák vétó: megnyílik a 90 milliárd eurós pénzcsap Ukrajnának

Az uniós nagykövetek április 22-én jóváhagyták a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt, ezzel lezárva a hónapok óta tartó vitát Kijev és Budapest között – közölte a ciprusi soros elnökség szóvivője a Kyiv Independent beszámolója szerint.

A döntés hátterében az áll, hogy helyreállt az olajszállítás a Barátság vezetéken, amit Magyarország és Szlovákia is megerősített. Az első szállítmányok április 23-án érkezhetnek meg.

A vezetéket – amelyen orosz kőolaj érkezik Magyarországra és Szlovákiába – január végén érte támadás, amikor egy orosz csapás megrongálta. A magyar és a szlovák kormány akkor azzal vádolta Ukrajnát, hogy szándékosan tartja vissza a szállítást, amit Kijev tagadott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 21-én megerősítette, hogy a szükséges javítások befejeződtek, és a vezeték újra üzemképes.

A Mol közölte, hogy az ukrán szakaszt üzemeltető Ukrtransznafta tájékoztatása szerint kedden délben megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a vezetéken keresztül. Ezt Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter is megerősítette, hozzátéve, hogy Szlovákiába szerda reggelre állhat helyre a szállítás.