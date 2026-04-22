Oroszország gáz- és olajvitái Ukrajna

Véget ért a magyar és szlovák vétó: megnyílik a 90 milliárd eurós pénzcsap Ukrajnának

Jóváhagyták a hitelt.

Az uniós nagykövetek április 22-én jóváhagyták a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt, ezzel lezárva a hónapok óta tartó vitát Kijev és Budapest között – közölte a ciprusi soros elnökség szóvivője a Kyiv Independent beszámolója szerint.

A döntés hátterében az áll, hogy helyreállt az olajszállítás a Barátság vezetéken, amit Magyarország és Szlovákia is megerősített. Az első szállítmányok április 23-án érkezhetnek meg.

A vezetéket – amelyen orosz kőolaj érkezik Magyarországra és Szlovákiába – január végén érte támadás, amikor egy orosz csapás megrongálta. A magyar és a szlovák kormány akkor azzal vádolta Ukrajnát, hogy szándékosan tartja vissza a szállítást, amit Kijev tagadott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök április 21-én megerősítette, hogy a szükséges javítások befejeződtek, és a vezeték újra üzemképes.

A Mol közölte, hogy az ukrán szakaszt üzemeltető Ukrtransznafta tájékoztatása szerint kedden délben megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a vezetéken keresztül. Ezt Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter is megerősítette, hozzátéve, hogy Szlovákiába szerda reggelre állhat helyre a szállítás.

 

A rovat támogatója a 4iG

 

Tényleg újraindult a Barátság vezeték – ekkor érkezhet meg az olaj Magyarországra

Már Ukrajnában járnak az első szállítmányok.

A Lidl bérei már előzik Lengyelországot és Spanyolországot – de mire jutnak a Tisza-kormánnyal?

Optimista a cég a különadók és az árrésstop ügyében?

Hiába lőnek a Hormuzi-szorosban, még olcsóbb lesz tankolni csütörtöktől

Legalábbis dízelt, piaci áron.

Most már tényleg csak órák kérdése, és újra érkezhet az orosz olaj Magyarországra?

Szerda délelőtt újabb jó hírt kapott a Mol.

Leáll a szállítás a Barátságon: Németország egyelőre nem kap több kazah olajat

Miközben a déli ág újraindul, az északin leáll a szállítás.

Itt a nagy bejelentés: újraindul a Barátság kőolajvezeték

A Mol tette közzé a tényt a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Szerdán kiderül, mit csinált utolsó előtti miniszteri hónapjában Nagy Márton

Jön a részletes számadás a rekordhiányról.

Betartja utolsó ígéretét Orbán Viktor a Barátság vezeték ügyében?

Szerdán minden kiderülhet.

Nagyon szűk körhöz csatlakozna és nem biztos, hogy jól járna Magyarország, ha a Tisza bevezetné a vagyonadót

Európában már csak 3 országban van érvényben teljes körű vagyonadó, ami a Tisza Párt egyik fontos, a költségvetés bevételi oldalát támogató intézkedése lenne. Magyarország hetedik leggazdagabb embere szerint arányosnak tűnik a tervezett rendszer, amit a nemzetközi szervezetek elvárásai is alátámasztanak. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a vagyonadó tényleges hatása jóval mérsékeltebb annál, mint amire kezdetben számítani lehetett és több gazdasági kockázat is felmerülhet vele kapcsolatban.

Ilyen közel még sosem volt a Barátság kőolajvezeték újraindulása

A Bloomberg szerint indul a tesztüzem a Barátság vezetéken, és akár másnaptól jöhet az olaj Magyarországra.

