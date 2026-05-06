Véget ért az ukrán pénzszállítók ügye – Zelenszkij fontos bejelentést tett

Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Facebookon.

Kapcsolódó cikk Ukrán pénzszállítók ügye: az Oscsadbank szerint a NAV meghamisította a videót Reagált az Oscsadbank a NAV vádjaira.

„Fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban: ma visszakerültek az Oscsadbank pénzeszközei és értéktárgyai, amelyeket a magyar titkosszolgálatok idén márciusban foglaltak le. Akkor a magyar fél jogellenesen tartóztatta fel az ukrán pénzszállítókat. Az embereket már korábban sikerült visszahoznunk, most pedig a pénz és az értéktárgyak is teljes egészében ukrán területen vannak. Hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és ezért a civilizált lépésért” – írta bejegyzésében az ukrán államfő.