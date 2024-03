Véget ért egy sorozat a magyar üzletekben, de még bőven van probléma

Felemás - leegyszerűsítve így lehet jellemezni a szerdán megjelent kiskereskedelmi adatokat. Azaz van közöttük kedvező és gyenge adatok egyaránt.

A kiskereskedelmi forgalom volumenében - amely nagyon leegyszerűsítve a mennyiségi eladásokat mutatja - 0,6 százalékos emelkedés történt tavaly januárhoz képest. Ez azért jó hír, mert legutóbb 2022 novemberében, tehát több mint egy évvel ezelőtt volt példa pozitív eredményre.

Vegyes a kép, de van azért javulás. Fotó: Pixabay

Az is látszik az adatokból, hogy az egyébként még nagyon szerénynek mondható 0,6 százalékos többlet elsősorban az üzemanyagoknak köszönhető, amelyeknél a volumenváltozás 0,8 százalékpontot tett hozzá az összeredményhez, az élelmiszereknek pedig 0,1 százalékpont jutott ebben az összevetésben. Míg a tartós fogyasztási cikkeket is magában foglaló nem élelmiszereknél látható volumenváltozás 0,3 százalékponttal fogta vissza a januári adatot. Az üzemanyag-forgalom megugrásában szerepet játszik, hogy a benzin és a gázolaj átlagára jelentősen csökkent. A hivatalos KSH-adatok szerint ugyanis idén januárban a 95-ös benzin esetében 567, a gázolajnál 598 forintról volt szó, szemben a 2023. januári 642 és 708 forinttal.

Kétségtelen, hogy végre a pozítív tartományba került a kiskereskedelmi forgalom volumene, ám az élelmiszereknél inkább stagnálásról, a nem élelmiszereknél pedig vissszaesés látható éves összevetésben. Egyelőre tehát korai arról beszélni, hogy visszatért a vásárlókedv a háztartásoknál. Ezt jelzi az is, hogy a főként élelmiszereket árusító boltokban a mennyiségi eladások mindössze 1 százalékkal nőttek, miközben a forintban mért forgalom 4 százalékkal emelkedett. A nem élelmiszereknél rosszabb a helyzet, a forgalom volumene ugyanis 0,9 százalékos csökkenésével párhuzamosan az elköltött összeg 3,3 százalékkal emelkedett. Tehát utóbbiaknál igaz, ami a teljes 2023-as esztendőt jellemezte, hogy több pénzért kevesebbet kaptak a vásárlók.

Ugyancsak kedvezőtlen, hogy a hosszú távú, úgynevezett fixbázisú adatok alapján még közel sincs minden rendben a kiskereskedelemben. Idén januárban ugyanis a forgalom volumene 1,2 százalékkal elmaradt a 2015-ben mért havi átlagtól.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a friss adatokhoz fűzött kommentárjában egyebek mellett közölte:

Virovácz Péter, az ING elemzője a kiskereskedelmi adatokról azt mondta, hogy bár nem okoztak csalódást, azért hatalmas örömre sem adnak okot a mutatók. Havi alapon ugyanis – szezonális és munkanaphatással igazítva – stagnált az értékesítés volumene a szektorok összességét vizsgálva. Mivel ugyanakkor még a stagnálás is kedvezőbb volt a tavaly év elején látott teljesítménynél, így az éves bázisú index javulni tudott és az előző év azonos időszakához képest 0,6 százalékos növekedést regisztrált a szektor. Ezzel véget ért egy tizenhárom hónapos negatív sorozat, hiszen legutóbb 2022 novemberében volt pozitív az éves index.

A bank közgazdásza szerint érdemes a hosszabb távú adatokat nézni, ebben a tekintetben a kiskereskedelem egészének forgalma még mindig a 2020 végi, 2021-es év eleji szinteken tartózkodik, tehát az összkép még mindig inkább gyenge. A következő hónapokban folytatódik majd a reálbérek növekedése, ami lassan, de biztosan támogathatja a fogyasztás helyreállását.

Virovácz szerint azonban ahhoz, hogy ez a változás érdemi és tartós legyen, először a fogyasztói bizalomnak kell helyreállnia, ami egy hosszadalmasabb folyamat, bár már látunk biztató jeleket ebben a tekintetben. Ráadásul februárban és márciusban is jelentős kifizetések történnek a lakossági állampapírok hozamai tekintetében. Összességében a GDP 2 százalékára rúgó hozam érkezhet meg a háztartások számláira, amelynek ha egy részét a lakosság elkölti, az már érdemben segítheti a kiskerekedelem (és a szolgáltatások) fellendülését, akár rövid távon is.